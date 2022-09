Rafa izgubio set, pa napravio potez zbog kog ga svi napadaju! Navijači su bijesni na Nadala: Zašto mu se ovo toleriše!?

Rafael Nadal je poslije izgubljenog prvog seta protiv Fransisa Tijafoa otišao u toalet i tamo se zadržao skoro devet minuta

Izvor: Printscreen/Eurosport

Rafael Nadal igra u osmini finala US opena protiv Fransisa Tijafoa i tamo je napravio jedan ne baš kolegijalan potez poslije izgubljenog prvog seta. Američki teniser napravio je iznenađenje na startu meča. Uspio je da dođe do vođstva (6:4) i onda je španski igrač neprijatno iznenadio sve. Čak je i Amerikanac protestovao.

Naime, kada je završen prvi set Rafa je tražio pauzu za toalet, što je po pravilima dozvoljeno. Onda je otišao sa terena i napravio je pauzu od skoro devet minuta. Pojedinci su mu zviždali sa tribina zbog toga, čak je i Tijafo izgubio živce u jednom trenutku. Prišao je sudiji u stolici i pitao ga hoće li reagovati i koliko vremena mu je dozvoljeno da bude tamo.

Nadal se vratio poslije skoro devet minuta na teren sa svojom torbom. Onda je "ukrao" još malo vremena dok je tražio reket, pa da popije vodu, a tek onda je izašao nazad na svoju stranu i započeo drugi set. Ostaje da se vidi kako će ovo uticati na igru obojice tenisera i kome će više odgovarati ova pauza. Za to vrijeme je pokrenuta bura i na društvenim mrežama.

Ovako je to izgledalo:

Na internetu su se pojavili oni koji napadaju, ali i oni koji brane Nadala. Navijači su se zapitali jednu stvar većinom "Zašto mu se ovo toleriše?" Pitali su i zašto sudija nije reagovao i zašto nije tražio da se ranije vrati. Oni koji su ga branili tvrde da je "sve to normalno i da je možda imao neki problem zbog kog je duže morao da ostane".

Interesantno je da se sve ovo dešava nedugo poslije konferencije u kojoj je jedan novinar optužio Rafu da vara, na šta je on odgovorio sa osmijehom i rekao da "mu je to smiješno i da on nema protekciju sudija." Ukoliko Nadal preokrene, definitivno će ova pauza biti jedna od glavnih tema na konferenciji...