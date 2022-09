Neko od njih dvojice postaje najbolji teniser svijeta: Haos na ATP listi, odlučuju direktno u finalu US Opena!

Karlos Alkaraz i Kasper Rud se bore za prvi grend slem trofej u karijeri i prvo mjesto na ATP listi.

U finalu ovogodišnjeg US Opena boriće se Karlos Alkaraz i Kasper Rud, a to neće biti samo borba za prvi grend slem trofej - nego i za prvo mjesto na ATP listi od ponedjeljka. Rafael Nadal je izgubio sve šanse da se konačno vrati na lidersku poziciju pošto su Alkaraz i Rud stigli do finala, a odluka o najboljem igraču planete rešiće se na najpošteniji mogući način - direktnim duelom za pehar u Njujorku u nedelju.