Haos na US Openu - Kirjos izgubio, pa divljao kao nikad! Vadio stvari iz torbe i bacao, ponašao se kao dijete (VIDEO)

Nik Kirjos nije uspio da dođe do polufinala US Opena, a u njegovu odbranu djeluje da je imao povredu zbog koje nije bio na maksimumu. Ipak, ponašanje nakon poraza je nedopustivo...

Kada je Rafael Nadal eliminisan sa US Opena činilo se da velike šanse za trofej na grend slemu ima Nik Kirjos, finalista Vimbldona, međutim zaustavljen je u četvrtfinalu. Djelovalo je da je veliki favorit u duelu sa Karenom Hačanovim, međutim teniser iz Rusije je slavio u pet setova (7:5, 4:6, 7:5, 6:7, 6:4) i stigao do polufinala u Njujorku, gdje će preko Kaspera Ruda pokušati da dođe i do svog prvog grend slem finala.