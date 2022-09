Nadal šokirao novinare - "Ne znam kada ću se vratiti!" Ispao sa US opena i najavio pauzu

Rafael Nadal je poslije poraza u Njujorku istakao da nije siguran kada će ponovo igrati takmičarski tenis.

Izvor: usopen.org/printscreen

Rafael Nadal završio je učešće u osmini finala US opena. Na putu ka 23. grend slem tituli zaustavio ga je Frensis Tijafo (6:4, 4:6, 6:4, 6:3). Umjesto pehara u ruci, španski igrač ekspresno pakuje kofere i vraća se kući i čeka rođenje sina sa suprugom Ćiskom.

Prije ukrcavanja u avion i ranijeg povratka u domovinu Rafa je morao na obaveznu konferenciju za medije. Odgovarao je na pitanja novinara na engleskom i španskom i tamo je zabrinuo sve navijače. Otkrio je da će napraviti pauzu od turnira i da ne zna kada bi mogao da se vrati ponovo na teren. Već su počele i spekulacije da bi možda mogao da završi sezonu...

"Nemam ideju ništa oko rasporeda kada ću igrati u ovom trenutku. Postoje mnogo važnije stvari u mom privatnom životu kod kuće. Privatni život je uvijek mnogo važniji nego moj posao. Čekam rođenje sina. Vrijeme je da se resetujem. Bili su ovi neko vrlo teški mjeseci", rekao je Nadal španskim novinarima nakon poraza u Njujorku.

"Moram da se vratim, da popravim stvari i ne znam kada ću se vratiti. Kada se bude osjećao mentalno spremnim da se ponovo takmičim, tada ću se vratiti", rekao je Nadal koji je propustio šansu da osigura prvo mjesto na ATP listi i pobjegne Novaku po broju grend slemova. Ostao je na 22, Srbin ima 21.

Nije želio da priča o vremenskim odrednicama, odnosno o tome da li planira povratak za mjesec, dva ili do sljedeće sezone. Izbjegao je takve riječi. U prvi plan stavio je svoju suprugu i privatni život. Tenis je na čekanju u narednom periodu.

"Izgubio sam meč u osmini finala posljednjeg grend slema sezone. Teško mi je da napravim analizu za kalendar takmičenja. Čeka me put kući, imam važnije stvari tamo. Kada dođem tamo donijeću odluke, kada vidim stvari u privatnom životu, to mi je bitnije u ovom momentu. Pokušao sam, uradio sam šta sam mogao u Njujorku, nije se završilo kako sam želio. Poslije svega započeću ponovo sa profesionalnim životom. Čeka me rođenje prvog djeteta i nadam se da će sve biti dobro."

Pohvalio je Španac svog protivnika, momka rođenog 1998. godine i usput je iskoristio i godine za poređenje, pošto je 12 godina stariji od njega.

"Nisam uspio da zadržim visok nivo tenisa predugo, bio sam slab sa kretanjem, on je koristio to, rano je udarao lopticu, nisam uspijevao da uzvratim. Tenis je sport u kom je pozicioniranje veoma bitno, ako ne, onda morate da budete mladi i brzi, ja više nisam u takvom trenutku. Moji udarci morali su da budu bolji, kvalitet udaraca nije bio dovoljno dobar, bio je baš loš, nisam ga ugrozio. Bio je bolji i svaka mu čast, mnogo toga je dobrog uradio. Ipak, ja moram da analiziram prvenstveno svoju igru, ima mnogo stvari za analizu, jer nisam bio dovoljno dobar da ga ugrozim i a napravim štetu. Ako ne igram kvalitetno onda olakšavam posao rivalu. Nema izgovora, moram da priznam da je bio bolji igrač u ovom duelu."

Novinare je zanimalo i šta se dogodilo poslije prvog seta koji je Tijafo dobio. Tada je Nadal otišao u svlačionicu i tamo se zadržao skoro devet minuta. Ispričao je i šta je radio u tim momentima.

"Stavio sam zavoj na ruke zbog velike vlažnosti. Bila je velika vlažnost, tako je od prvog dana, nije ništa novo. Jednostavno, da biste bili u četvrtfinalu US opena neke stvari morate bolje da uradite. Smatram da sam imao svoje šanse, nisam ih iskoristio. Ovo je sport u kome plaćate ako ne iskoristite svoje prilike", zaključio je Nadal.