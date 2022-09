BiH pred pobjedom protiv Meksika! Fatić i Džumhur lako završili posao, dubl može sve da završi

Teniskoj reprezentaciji BiH nedostaje još samo jedna pobjeda kako bi došla do ukupnog trijumfa u meču sa Meksikancima.

Izvor: YOAN VALAT/EPA

Teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine na korak je od trijumfa u duelu sa Meksikom u okviru Prve svjetske grupe!

Poslije prvog dana dvoboja, koji se igra u Širokom Brijegu, bh. tim vodi 2:0, obzirom da su se prvo Nerman Fatić, a zatim i Damir Džumhur, lako obračunali sa rivalima koji su daleko slabije plasirani na ATP listi.

Fatić, 257. reket planete, apsolvirao je Herarda Lopeza Viljasenjora, 819. igrača na ATP listi, za 84 minuta.

Teniser iz BiH je u drugom gemu prvog seta oduzeo servis rivalu, iskoristivši četvrtu brejk-loptu, a kad Meksikanac nije uzvratio u narednom gemu, u kojem je "potrošio" četiri brejk-lopte, privođenje seta kraju za Fatića je bilo stvar rutine.

U drugom setu nije bilo brejka do rezultata 2:2, kada je Nerman iskoristio prvu priliku za brejk koja mu se ukazala. Do kraja meča je odbranio svoj servis, a potom deseti gem odradio "sa nulom" i sasvim zasluženo doveo BiH do vođstva.

Još kraće je trajao duel Damira Džumhura, 195. igrača svijeta, i Alana Fernanda Rubija Fijerosa, koji u ovom trenutku zauzima 915. poziciju.

Samo 59 minuta je bilo potrebno najboljem bh. teniseru da "udupla" vođstvo svoje selekcije, oduzevši rivalu servis čak pet puta tokom meča i ne dopustivši rivalu nijednu priliku za brejk tokom cijelog meča.

Posao u ovom duelu može da završi dubl u sastavu Mirza Bašić/Tomislav Brkić, koji će u subotu ukrstiti koplja sa dvojcem Santjago Gonzales/Migel Rejes-Varela.

Ukoliko u tome ne uspiju, preostaju dvije "meč-lopte" u nedjelju, za kada su zakazani mečevi Damir Džumhur – Herardo Lopez Viljasenjor i Nerman Fatić – Alan Fernando Rubio Fijeros.