Srbija ostaje bez četvrtfinala Dejvis kupa: "Orlovima" potrebna dva čuda za Malagu!

Srbija je ostala bez četvrtfinala Dejvis kupa. Samo pravo čudo i nevjerovatna senzacija mogu da pomognu srpskim reprezentativcima. Ipak, teško je očekivati da Južna Koreja može u Valensiji da pobijedi Španiju i da zabilježi prvu pobjedu u ovom takmičenju. Da bi uopšte to bila opcija, prije toga srpski dubl mora da savlada kanadski, a tamo ulaze sa ulogom autsajdera.

Laslo Đere je prvi danas izašao na teren u duelu sa Kanađanima i odradio je svoj dio posla protiv 334. igrača svijeta Gabrijela Dialoa (6:2, 6:2). To je značilo da Miomir Kecmanović mora da pobijedi Feliksa Ožea-Alijasima, po onda da se slavi i u dublu za siguran prolaz. Drugi singl već je bio koban. Alijasim je slavio - 6:3, 6:4. To je praktično i raspršilo snove "orlova".

Tim selektora Viktora Troickog mora da slavi u dublu, pa da se nada senzaciji, a i trijumf u igri parova je težak zadatak, jer i Kanađanima treba trijumf zbog prvog mjesta u grupi, pa oni izvjesno neće kalkulisati. Čak i da srpski tim ostvari pobjedu, teško je vjerovati da će Španci izgubiti...

Djeluje da je Srbija prokockala svoje šanse upravo prvog dana protiv Španije kada su Đere i Kecmanović imali mečeve u svojim rukama, vodili su protiv Vinjolasa i Aguta, ali nisu uspjeli da zadaju konačni udarac. Izgubili su sa 3:0 i ispostaviće se da je to na kraju bilo ključno, posebno pošto za "crvenu furiju" nije igrao Karlos Alkaraz, prvi reket svijeta i nedavni osvajač US opena. Završni turnir Dejvis kupa održaće se u Malagi od 21. do 27. novembra.

