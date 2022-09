Đoković sad ne bi osvojio Australiju, nego Alkaraz! Pa vidjeli ste ga na šljaci...

Ben Rotenberg je ponovo potcijenio Novaka Đokovića zbog toga što ga dugo nismo vidjeli na terenu.

Novak Đoković i Karlos Alkaraz osvajači su posljednja dva grend slema sezone. Srbinu je pripao Vimbldon, Špancu u njegovom odsustvu US Open i prvo mjesto na ATP listi, a ako pitate jednog od najpoznatijih teniskih novinara Bena Rotenberga, poznatog po tome što često kritikuje Đokovića, više je pokazao mladi teniser. Odnosno, ubijeđen je da bi osvojio Australijan open kada bi se igrao za nekoliko nedjelja...

U jednom podkastu postavljeno mu je ovo hipotetičko pitanje, a Rotenberg nije imao dilemu da bi Alkaraz podigao pehar čak iako bi se Đoković takmičio na turniru na kome ima devet grend slem titula.

"Da se to desi, izabrao bih Alkaraza prije nego Đokovića. Iskreno, mislim da je to zato što mislim da Novak trenutno nije spreman", izjavio je Ben Rotenberg koji je potencirao na to da Novak nije igrao od Vimbldona, ali je gotovo svakodnevno u treningu i vjerovatno bi za nekoliko nedjelja, kada bi hipotetički Australijan open bio održan, bio spreman.

"Vidio sam kako se sporo uključio na sezonu na šljaci pošto nije igrao Majami i Indijan Vels. Loše je počeo na šljaci, tako da ko zna... Mislim da će ove jeseni igrati neke evropske turnire. Vjerujem da će odigrati nekoliko mečeva, ali u tom imaginarnom scenariju da slijedi uskoro veliki grend slem turnir - mislim da ne bi jednostavno imao vremena da vrati svoje samopouzdanje na potreban nivo".

Podsjetimo, Novaku Đokoviću je dozvoljen ulazak u Australiju gdje će u januaru pokušati da se "osveti" za skandal koji se desio početkom godine. "Ne znamo kako će se osećati kada opet dođe u Melburn", poručio je Ben Rotenberg.

Novak Đoković je trenutno u Londonu gdje će od petka do nedjelje igrati na Lejver kupu, oproštajnom turniru Rodžera Federera.