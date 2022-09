Nije mi dobro, ne spavam, pod stresom sam! Nadal javno pričao o problemima, pa spomenuo penziju: "Neću da vas lažem..."

Rafael Nadal priznao je da se ne osjeća najbolje, a govorio je i o kraju karijere

Otišao je Rodžer Federer (41) u penziju. Imao je emotivan oproštaj u svom posljednjem meču. Poslije poraza je pokušao da sakrije suze, nije u tome uspio. Počeo je da plače pred kamerama, nije izdržao ni Rafael Nadal (36) koji je zaplakao, pa je onda i Novak Đoković (35) pustio suzu. Poslije svega što se dogodilo održana je i konferencija za medije na kojoj je španski teniser priznao da se ne osjeća najbolje.

Tokom razgovora sa novinarima "bik sa Majorke" otkrio je da je pod velikim stresom zbog rođenja djeteta. Njegova supruga Ćiska je pred porođajem i zbog toga mu je teško da priča o tenisu.

Iskoristili su to predstavnici "sedme sile" da ga pitaju i o odlasku u penziju i da li uopšte o tome razmišlja.

"Ne osjećam se dobro, neću igrati dalje u Lejver kupu. Imao sam tešku nedjelju, malo sam spavao, pod stresom sam. Situacija kod kuće je malo komplikovanija nego inače. Suočio sam se sa drugačijom vrstom pritiska. Srećom, sve je u redu, mirno je i zbog toga sam mogao da dođem u London. Bilo mi je važno da budem i ovdje", poručio je Nadal i dodao da će se sigurno ponovo naći sa Rodžerom na terenu u nekom momentu u budućnosti.

Zatim su ga novinari direktno pitali o kraju karijere. "Ne znam, nisam došao do tog momenta još uvijek. Bio sam blizu toga ranije ove godine, neću da vas lažem. Tokom Rolan Garosa mislio sam da bi to mogao da mi bude posljednji turnir, to je jednostavno realnost. Poslije toga sam imao dvije rupture na stomaku, prvo na Vimbldonu, pa u Njujorku. Dosta nesrećnih okolnosti, uz stvari u privatnom životu. Zaista ne želim o tome da razmišljam sada. Želim da se stvari vrate u normalu, da budem zdrav i naravno da u privatnom životu sve bude kako treba. Hoću mir u na obje strane", zaključio je Nadal koji se odmah vratio kući iz Londona kako bi bio sa suprugom.

