Novak u čudu zbog novinara - nije mogao da vjeruje šta ga pita!

Novak Đoković je tokom Lejver kupa u Londonu morao da razgovara sa brojnim medijima i posveti mnogo vremena odgovaranju na njihova pitanja, ali jedno od tih pitanja ga nije oduševilo.

Završeno je još jedno izdanje Lejver kupa, teniskog spektakla koji se ove godine održavao u Londonu. Novak Đoković je u nedjelju zabilježio poraz od Feliksa Ože Alijasima, kada je zabrinuo svoje brojne fanove. On je igrao u bolovima, pokušavajući da donese pobjedu timu za koji je po posljednji put nastupao i Rodžer Federer.

Nije u tome uspio, a poslije meča je otkrio i kakva povreda ga muči, kao i zbog čega je to vjerovatno slučaj. No, Novakovo učešće Federerovom oproštaju od tenisa bilo je dovoljno uspješno poslije više mjeseci pauze. A potom je Đoković imao još šta da kaže na temu njegovih najvećih rivala.

I dok je izjava Federera po završetku Lejver kupa natjerala mnoge da posumnjaju da će Švajcarac još igrati tenis, Đoković je za španski "Kadena ser" govorio o ovom neobičnom takmičenju, da bi potom dobio iznenađujuće pitanje.

"Mislim da je ovo bilo nekoliko emotivnih dana, zbog Rodžerovog zbogom i osjećali smo sjajnu energiju njegovog oproštaja. On je jedan od osnivača Lejver kupa, tako da mislim da je to bio sjajan način da se oprosti od tenisa. Ovo je jedinstveno takmičenje, zabavljamo se zajedno. Jako sam srećan što sam bio dio Tima Evrope. Izgubili smo nažalost, ali mislim da je ovo bila fantastična nedjelja koju ću dugo pamtiti", rekao je Novak, a onda je uslijedilo pitanje španskog novinara ko je sada njegov najveći rival na ATP turu kada nema Federera.

Da li je to možda Karlos Alkaraz, novi najbolji teniser svijeta i šampion US opena? Ovo pitanje je ipak iznenadilo Đokovića. On je očito smatrao da je odgovor očigledan, pa čak i da bi bilo nepoštovanje reći da je 19-godišnjak protiv kog je odigrao jedan meč u karijeri njegov najveći rival.

"Pa... Nadal je još uvijek tu. Zar ne? Očigledno, to je i dalje Rafa, dok god on igra, on je moj najveći rival", rekao je ne baš oduševljeni Đoković.

