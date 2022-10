Grk ima ponudu za Novaka - otvaraju kazahstanske restorane u Evropi? Novak se nasmijao: "Stefanose, slušaj..."

Stefanos Cicipas ponudio je Novaku Đokoviću da otvore restorane sa kazahstanskom hranom širom Evrope...

Izvor: Printscreen/Sport klub

Novak Đoković osvojio je turnir u Astani, pa dobio ponudu od Stefanosa Cicipasa - da otvore restorane sa kazahstanskom hranom širom Evrope. Poslije poraza grčki igrač bio je raspoložen i za šalu, pošto je bio oduševljen kuhinjom i hranom u tom dijelu svijeta, imao je zanimljivu ideju i htio je da se oproba sa Srbinom u tom poduhvatu. S obzirom da mu je ovo bio deveti poraz u finalima turnira iz serije 500, možda nije bila loša ideja.

Kada je stao pred mikrofon, prvo je čestitao srpskom igraču na velikom uspjehu i osvojenoj 90. tituli u karijeri.

"Već viđena situacija, stalno ti čestitam, to se dešava često, evo još jednom. Odigrao si nevjerovatnu partiju, sjajno si igrao, veliki si profesionalac i ovaj turnir tebi pripada, ne bi bilo u redu da je neko drugi osvojio. Malo sam ljut, mada bez razloga, nisam mogao ništa da uradim na terenu. Uživao sam u Astani, nisam očekivao da će biti ovako topla dobrodošlica. Možda se odlučim da otvorim neki restoran u Evropi sa kazahstanskom hranom. Novače, ti imaš iskustvo sa restoranima, hoćeš da probamo zajedno", obratio se Cicipas srpskom teniseru, a na to je on prvo odgovorio sa širokim osmijehom i klimanjem glavom.

Poslije toga je Novak dobio riječ i odgovorio je svom protivniku na ponudi za otvaranje restorana.

"Imam neko iskustvo u vođenju restorana i moram da ti kažem da je bolje da ih posjećuješ, nego da ih vodiš. Zaista je hrana odlična, imali smo fantastičnu dobrodošlicu. Možda bi bilo bolje da idemo po svijetu i jedemo kazahstansku hranu, bolje da ne otvaramo restoran", nasmijao se Novak i malo razočarao Stefanosa koji se ponadao poslije nove ideje.

Kada je završio sa pričom o hrani i o stvarima koje nemaju direktne veze sa terenom, pohvalio je protivnika.

"Stefanose, hvala na komplimentima i lijepim riječima, uvijek si bio skroman u pobjedi, graciozan u porazima. Ubijeđen sam da ćeš u budućnosti imati mnogo pobjeda, mlad si, veliki si igrač, veliki takmičar, ti i tvoj tim, porodica, svi vi zajedno, sjajni ste. Želim ti sve najbolje, osim kada igraš protiv mene. Svi znamo da je budućnost svijetla za tebe. Hoću i da se zahvalim mom timu koji je tu i u dobrim i u lošim momentima, znaju da imamo velike izazove i hvala vam što vjerujete u mene. I naravno, želim da se zahvalim publici koja je bila fenomenalna, jedna od najboljih podrška koju sam ikada imao", zaključio je Đoković.