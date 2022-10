Irfan Smajlagić nakon poraza od Crne Gore: Sve je ovo škola koja se mora proći

Selektor rukometne reprezentacije BiH Irfan Smajlagić prokomentarisao je poraz "zmajeva" od Crne Gore.

Izvor: Anadolija/Samir Jordamović

Rukometna reprezentacija BiH doživjela je težak poraz u drugom kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2024. godine od selekcije Crne Gore (25.36). Selektor naše ekipe Irfan Smajlagić iznio je svoje viđenje večerašnjeg meča.

"Stalno govorim da smo još u fazi stvaranja tog sistema igre. Bilo je teško predvidjeti te neke stvari, svaki dan su drugačije reakcije igrača.Nakon utakmica i putovanja uvijek se pokazuje neka nova situacija, neke nove reakcije. Puno bolje smo djelovali na treninzima nego danas na terenu. Kada igrate protiv protivnika koji ima kvalitetu iznad nas onda dolazi do te psihološke blokade. Više je to stvar neke mentalne snage. Potrebno nam je više utakmica na ovom nivou, to je proces koji mi moramo proći da bi uopšte došli u situaciju u kojoj imamo tu neku mentalnu slobodu", rekao je Smajlagić.

Nakon katastrofalnih prvih 30 minuta, "zmajevi" su u nastavku izgledali puno bolje na terenu, kako u napadu tako i u odbrani.

"Kada gubite deset razlike onda dolazi do te opuštenosti koju ja želim i kad je 0:0, na početku kad je psihološki pritisak najveći. Te rekacije kod neizvjesnog rezultati i starta i reakcije kada gubite pet šest razlike su potpuno drugačije. Tu se rade mentalne procjene igrača koji mogu djelovati isto kada je 0:0 i kada ste u plusu ili minusu", dodao je Smajlagić.

Pred našom reprezentacijom su sada ključni mečevi protiv reprezentacije tzv. Kosova, a Smajlagić žali što nije imao više vremena da uigra reprezentaciju za dvije minule utakmice.

"Nama je svaka utakmica bitna. Meni je najviše žao što mi nismo imali vremena da odigramo dvije tri prijateljske utakmice da dođemo do više spoznaje i ubrzamo te procese kod igrača. Trenutno igramo rukomet protiv ekipa koje su top i žao mi je što nismo imali više dana da se to jednostvano 'slegne'. U proteklih sedam dana imali smo puno putovanja, informacija,taktičkih treninga koji kod igrača mogu stvoriti haotičnost ako nemaju vremena da im se sve 'slegne'", rekao je on.

Na kraju je Smajlagić zaključio:

"Sve je ovo škola koja se mora proći, analizirati i dalje se ići".