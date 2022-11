Sloboda angažovala novog trenera: Milošević na klupi Tuzlaka

Revanš meč 2. kola EHF Evropskog kupa protiv grčkog Olimpijakosa Sloboda dočekuje sa novim stručnjakom na klupi.

Izvor: Promo/RK Sloboda Tuzla

Tuzlanska Sloboda u prvom meču drugog kola EHF Evropskog kupa doživjela je ubjedljiv poraz od Olimpijakosa 24:34, a revanš u Tuzli dočekaće sa novim trenerom na klupu.

Tuzlaci su angažovali novog stručnjaka Peru Miloševića, koji je prije dolaska u Tuzlu radio u rumunskoj ekipi Buzau, saopšteno je iz kluba.

"Menadžer, ujedno i prijatelj ovog kluba me nazvao i pitao da li bih došao u Tuzlu, pošto postoji mogućnost. Čuo sam dosta lijepog o ovom klubu, razmišljao sam svega dan ili dva, nazvao menadžera i rekao mu: 'Ja idem tamo. ' Pogledao sam igrački kadar, mogu reći da dolazim u klub sa bogatom tradicijom, dobrom sredinom za rad i fantastičnim uslovima", rekao je novi trener "crno-crvenih".

Sloboda će i ove sezone imati isti cilj kao i ranije - plasman u vrh tabele i novi izlazak na međunarodnu scenu.

"Radiću malo po malo s ovim ljudima, da rastemo, da vratimo izgubljeno samopouzdanje radom i dobrim ambijentom. Kako vrijeme odmiče, slagaćemo odbranu, napad, sada pred Olimpijakos nastavićemo raditi sve ono što su i do sada dobro radili i ja ću uz to dodati neke stvari. Trenutni cilj je da se predstavimo dobro protiv Olimpijakosa kod kuće. Do kraja ove sezone skoncentrisaćemo se i dobro raditi, svaki trening je bitan", zaključio je Milošević.

Nisu Tuzlaci dobro startovali u Premijer ligi BiH. Na sedam uvodnih mečeva ostvarili su samo dva trijumfa, a na posljednjih pet susreta nisu osjetili slast pobjede, pa je došlo do razlaza za dosadašnjim strategom Sinišom Markotom.

U osmoj rundi čeka ih težak domaći meč protiv Konjuha.

