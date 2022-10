Trener Borca m:tel Mirko Mikić nakon debakla u Sloveniji: Ovako više ne ide, moramo da dovedemo pojačanja!

Šef struke Borca m:tel Mirko Mikić bio je jako razočaran nakon drugog najgoreg poraza crveno-plavih rukometaša u istoriji.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Banjalučani su doživjeli debakl na gostovanju Riko RIbnici (40:19) u prvom meču drugog kola EHF Evropskog kupa, ali istini za volju, u Sloveniju su otputovali bez "pola" tima, koji je bio desetkovan povredama.

"Kudikamo jača i ozbiljnija ekipa od nas, to sam govorio bez obzira na povrede. Jednostavno, imaju i glavu i rep, po dva igrača na svakoj poziciji i čestitam im na ubjedljivoj pobjedi. Mi smo igrali loše bez obzira na povrede i njihovu snagu. Nismo odgovorili onoliko koliko smo trebali i koliko smo mogli. Ništa, nastavlja se loša serija na koju ćemo morati na neki način da popravimo. Trudim se da pronađem riječi da budem blag, ali ovo je jednostavno bilo veoma loše da ne budem nešto grublji. Pred nama je mukotrpan period rada, popravljanja grešaka i strpljivog čekanja da nam se vrate povrijeđeni igrači. Očigledno je da ćemo morati da pokušamo dovesti nekoliko igrača, jer ovako više ne ide", rekao je trener banjalučke ekipe Mirko Mikić za Radio-televiziju Republike Srpske (RTRS).

Njegov tim je samo u prvom poluvremenu utakmice napravio čak 13 tehničkih grešaka.

"Na to sam aludirao, to smo mogli donekle da kontrolišemo. Napravili smo zaista mnogo grešaka u polukontri i tranziciji, na kojoj dugo radimo, ali sada nije to bilo to. Možda je protivnik bio prejak, evropska je utakmica, s prevelikim respektom smo ušli u meč. Nadam se da će u nedjelju biti bolje".

Na pitanje da li će se barem u revanšu vratiti povrijeđeni Nikola Malivojević i Berin Brkić, odgovorio je da bi mogao mladi golman biti spreman.

"U ponedjeljak ćemo dobiti rezultate magnetne rezonance za Malivojevića, četiri do šest sedmica u najmanju ruku neće biti spreman. Luka Knežević i Nikola Lekić se vraćaju ekipnim treninzima sredinom novembra, što znači da neće biti spremni do kraja mjeseca. Brkić nadam se da će biti uskoro kod njega je nešto lakša povreda. A Marko Lukić najoptimističnije prognoze su mart ili april. Igor Miljenović je izgubljen za sezonu... Nadam se da nam se sad niko nije ozbiljnije povrijedio i da će nam se što prije priključiti povrijeđeni igrači".

Mikić je istakao da neka novopridrošla pojačanja nisu ispunila očekivanja, ali nikog nije imenovao.

"Neki se nisu dobro snašli, neki su na svom maksiumumu, a neki ne pokazuju ono što je od njih traženo. Moraćemo sačekati da prođe period adaptacije, provjeravali smo ih, pratili ali nešto se ne poklapa i ne štima. Povrede su nas desetkovale, ali to nije razlog ovakvog poraza. U pitanju je nešto drugo, moramo analizirati i probati da se ne ponavljamo", zaključio je trener Borca m:tel u razgovoru za RTRS.

