Učio od Novaka u Beogradu, a sad ga čeka u finalu: Holger Rune je "vunderkind", stiže nova generacija!

Dobro se poznaju Novak Đoković i Holger Rune, a sada je spreman i njihov potencijalni meč.

Talentovani danski teniser Holger Rune plasirao se u finale mastersa u Parizu pošto je savladao još jednog mladog tenisera, doduše tri godine starijeg od njega. Iako je Feliks Ože-Alijasim bio u nizu od tri osvojena turnira zaredom (Firenca, Antverpen, Bazel), njegova serija završena je u polufinalu Pariza gdje je Rune slavio 6:4, 6:2. I to ekspresno, zadržao se na terenu manje od sat i po i time potvrdio da je zaista "vunderkind".

Rune bi tako u finalu Pariza mogao da igra protiv Novaka Đokovića, pod uslovom da ovog popodneva najbolji srpski teniser savlada Stefanosa Cicipasa, sada već svoju redovnu mušteriju.

Ako dođe do meča Đokovića i Runea, mladi Danac bi se za borio za prvi trofej na masters turnirima protiv svog idola, može se reći i mentora. Više puta je Đoković zvao Runea u Beograd, gdje mu je "pokazao nekoliko fora", dok je Danac trenirao i kod srpskog asa u Monte Karlu. Za sada su igrali samo jedanput i to na US Openu prošle godine kada je Nole slavio 3:1, uz jedan loš set koji je pripao Runeu.

Rune važi za jednog od najtalentovanijih igrača na ATP turu, ista generacija kao i Karlos Alkaraz, ali za sada se često kritikuje njegov temperament i više starijih kolega mu je skrenulo pažnju, posljednji od njih Sten Vavrinka.

Finale je zakazano za nedjelju, a organizatori će nešto kasnije objaviti tačan termin.

