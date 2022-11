Poznato kada Novak Đoković igra finale Pariza: Čeka ga klinac kojeg zna od malih nogu, evo i gdje je TV prenos!

Novak Đoković protiv dječaka koji je dolazio kod njega u Beograd da trenira igra za svoj 39. masters trofej. Holger Rune je veliki talenat, ali...

Srpski teniser Novak Đoković pobijedio je poslije drame Stefanosa Cicipasa i plasirao se u finale mastersa u Parizu gdje će u nedjelju igrati protiv svog "učenika" Holgera Runea. Mladi danski teniser igra fantastično u Bersiju i u polufinalu je srušio i favorizovanog Feliksa Ože-Alijasima, a zanimljivo je da će mu ovo biti prvo masters finale u karijeri, vjerovatno od mnogih pošto mu je tek 19 godina...

Organizatori su saopštili da će se sutrašnje finale igrati od 15 časova i tekstualni prenos ćete moći da pratite na MONDU, dok će televizijski prenos biti na Sportklubu.

Interesantno je da je Holger Rune (19), često boravio u Beogradu i trenirao kod Novaka Đokovića, čak je sparingovao sa njim i u Monte Karlu, a nije nikakva tajna da mu je Nole i idol. Više puta ga je javno hvalio zbog igračkih i ljudskih kvaliteta, a predstojeće finale biće njihov drugi okršaj. U jedinom prethodnom, prošle godine na US Openu, Danac je uspio da osvoji jedan set, dok je simpatije publike privukao i jer je nosio IKEA ceger.

"Sjajan je momak, mnogo ga volim. Dobar je za tenis, uvijek daje sve od sebe, borac je, takmičarski je nastrojen, često treniramo zajedno. Poznajem i njegovu porodicu. Imaće težak posao sutra ako želi pobjedu. Van terena smo prijatelji, ali na terenu ćemo se boriti. Siguran sam da će biti uzbuđen", poručio je Đoković poslije pobjede nad Cicipasom.

Ako ne bude nikakvih problema sa povredom pošto je dio platforme pao na Đokovića prije odlaska u svlačionicu, srpski as će igrati svoje 56. masters finale. Do sada je u karijeri osvojio čak 38 i imaće šansu da Nadalu pobjegne na "tri" razlike. Njih dvojica se godinama smjenjuju na prvom mjestu ove liste, ali je Rafa u posljednje tri godine osvojio samo jednu "hiljadarku". U slučaju da Đoković trijumfuje u Parizu, to će mu postati i najtrofejniji masters - do sada ima šest titula.

