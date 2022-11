BiH u polufinalu Svjetskog prvenstva u sjedećoj odbojci!

Naša reprezentacija je, pobjedom nad selekcijom Kazahstana sa 3:0 u setovima, osigurala plasman u polufinale Svjetskog prvenstva.

Izvor: Dino Šečić/World Paravolley

Reprezentacija Bosne i Hercegovine osigurala je plasman u polufinale Svjetskog prvenstva u sjedećoj odbojci koje se održava u Sarajevu. Zlatni momci savladali su reprezentaciju Kazahstana sa 3:0 u setovima (25:12, 26:24, 25:18), te tako nastavili sa pobjedama u ovom prestižnom takmičenju.

U uzbudljivom susretu pred velikim brojem naših navijača selekcija Ifeta Mahmutovića uspjela je nametnuti svoju igru i doći do nove pobjede bez izgubljenog seta. Prvi set prošao je bez većih problema, te je naša selekcija došla do rezultata 25:12. Drugi set donio je velika uzbuđenja, a u samom finišu susreta došlo je do izjednačenja rezultata 24:24. Ipak, nakon greške Kazahstanaca i sjajnog servisa kapitena Delalića uspjeli smo slaviti i u drugom setu. I u trećem setu naša ekipa zadržala je sjajan tempo i zasluženo slavila sa 25:18.

U drugim utakmicama četvrtfinala Iran je savladao Ameriku sa 3:0, Brazil je bio bolji od Ukrajine sa 3:0, a ekipe Njemačke i Egipta svoj susret igraju u 19 sati. U utakmicama za plasman od 9 do 16 mjesta Kanada je pobijedila Ruandu sa 3:1, Irak je bio bolji od Japana sa 3:0, a kasnije igraju Poljska – Holandija, te Hrvatska – Srbija.

U ženskoj konkurenciji reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od selekcije Italije sa 3:0, Kanada je savladala Mađarsku sa 3:0, Slovenija je bila bolja od Finske takođe sa 3:0, a istim rezultatom Njemačka je pobijedila Poljsku.

Sutra se nastavljaju utakmice, a polufinalne utakmice igrat će Iran protiv Brazila, te Bosna i Hercegovina protiv pobjednika susreta Egipat - Njemačka.

U ženskoj konkurenciji igraće se parovi četvrtfinala, Ruanda će igrati protiv Slovenije, Italija protiv Kanade, Brazil protiv pobjednika susreta Ukrajina – Iran, te SAD protiv Njemačke.