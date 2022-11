Novčane nagrade i stipendije za karatiste banjalučke Energije: Svjetski, a naši!

Karatisti banjalučke Energije Pavle Dujaković i Luka Pejić dobili su stipendije od po 400 KM u 2023. godini i novčane nagrade od po 1.000 KM poslije osvojenih medalja na Svjetskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore, koje je održano u Turskoj.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Dujaković je stigao do srebra u kategoriji mlađih seniora do 60 kilograma, dok je Pejić osvojio bronzanu medalju u kategoriji juniora do 61 kilograma, a u petak ih je zbog ostvarih rezultata nagradila kompanija "Grawe osiguranje".

"Priveo sam kraju takmičenja mlađih seniora, imam još pola godine, a dalje ću težiti da se ovi rezultati ponove i u seniorskoj konkurenciji što bi stvarno bio odličan rezultat za mene i za klub. Vjerujem da i Luka ima iste ciljeve", rekao je Dujaković, zahvalivši se sponzoru na stipendiji i nagradi jer je ovo prvi put kako će imati neka ozbiljna primanja otkako je počeo da trenira.

Luka se najprije zahvalio na nagradi i stipendiji koje će mu dobro doći na putu do konačnog cilja - seniorske medalje.

"Sigurno je da me ovo sve raduje jer pokazuje da se naši rezultati prate i vrednuju, a biće nam i da dodatna motivacija da nastavimo da bilježimo dobre rezultate na predstojećim takmičenjima. Najprije do kraja godine idem na Svjetski kup u Venciju, a u februaru nas očekuje Evropsko prvenstvo na Kipru, gdje se nadamo da ćemo osvojiti šampionsku titulu. Naravno, naš krajnji cilj je seniorska medalja. Bavićemo se karateom, trenirati i raditi, sve dok to ne ostvarimo".

Direktor Grawe osiguranja Veselin Petković još jednom je čestitao Pavlu i Luki na ostvarenim rezultatima za koje je rekao da "javnost Republike Srpske nije svjesna, koliko je to veliki uspjeh".

"Stvarno je fantastičan rezultat u jednoj godini - osvojiti i evropske i svjetske medalje, mislim da je nezapamćeno na ovim prostorima. Zato smo odlučili da im uručimo ove nagrade i stipendije", rekao je Petković, koji već 10 godina sponzoriše banjalučku Energiju.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

On je apelovao na i na sve druge društveno-odgovorne kompanije, kao i na sve institucije u Republici Srpskoj da pomognu karatiste Energije jer su u pitanju "svjetski rezultati naših takmičara".

"Svjedoci smo da se izdvajaju na stotine hiljada KM za neke sportske klubove koji ni približno ne ostvaruju rezultate u međunarodnim okvirima kao karatisti Energije. Oni su ove medalje donijeli trenirajući u prizumlju jedne privatne kuće. S obzirom da su ograničena sredstva raspodjele jedini kriterijum moraju da budu ostvareni rezultati. Stvarno bi bilo grehota da im ne pomognu svi koji to mogu jer osim Luke i Pavla, dolaze mlađi sportisti koji će nas takođe obradovati u budućnosti".

Trener Energije Boris Popović podvukao je da je ova kompanija bila uz njihov klub kada je bilo najteže i dodao da će i drugi sponzori slijediti njihov primjer.

"Digli smo ove godine karate na visok nivo. Trenutno imamo dva takmičara na drugim mjestima svjetske rang liste, to nikad nije imao nijedan sport u Banjaluci, a teško da će imati. Obojica će imati šta da kažu i u seniorskoj konkurenciji, a očekujemo dosta i od takmičara u mlađim kategorijama Energije. Nama u klubu su takođe važne i njihove nominacije za najboljeg sportistu u BiH i RS. Pretrošle godine Anja Lolić je bila četvrta u RS, Pavle je prošle bio treći, ove godine je u konkurenciji za izbor Sportiste godine BiH, kao i Luka u konkurenciji talenata. Svi ovi rezultati ne smiju proći nezapaženo".

Prema njegovim riječima, planovi su veliki za učešće na seniorskom Svjetskom prvenstvu, ali do njega je veoma trnovit put koji vodi preko turnira Serije A i Premijer lige.

"Ako želimo da budemo konkurentni, moraćemo da pronađemo sredstva za odlazak na ta takmičenja. Najbliža nam je Atina, tu smo prijavili Pavla, evo danas je krenula Serija A u Džakarti, nismo imali mogućnost tamo da ga pošaljemo ili u Japan ili Montreal. Što je bliže, uspjećemo, ali ako ne dobijemo podršku nadležnih institucija...Bilo je prijema, bilo je obećanja, još uvijek čekamo, na žalost, euforija se stišala i ponovo smo ostali sami. Pokazali smo da znamo i možemo da radimo i budemo konkurentni na svjetskom nivou", istakao je Popović.