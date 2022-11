Đoković stigao Federera, sedam godina je na ovo čekao! Đoković se oglasio: Svašta sam preživio, zato je još slađe!

Novak Đoković oglasio se poslije osvajanja titule u Torinu.

Izvor: Profimedia/LoIc Baratoux/LABEL IMAGE

Novak Đoković pobijedio je Kaspera Ruda i osvojio je Završni masters u Torinu (7:5, 6:3). Uprkos svim dešavanjima, bolu, problemima sa kojima se suočavao srpski teniser pokazao je svima ko je najbolji na planeti. Po šesti put je podigao pehar na posljednjem turniru u sezoni i po tome se izjednačio sa Rodžerom Federerom. Očekivano, nije krio zadovoljstvo po završetku susreta.

Pričao je i na srpskom jeziku. "Veliko dostignuće, ovdje igra najboljih osam igrača, najveći turnir u tenisu pored grend slemova. Izjednačio sam rekord Rodžera Federera. Značajan je zbog svega što sam proživio ove godine. Sezona je bila neobična, drugačija, zahtjevna. Najemotivnija i mentalno takođe. Sedam godina sam čekao, to čini ovu titulu još ljepšom", rekao je Novak.

Kao što i rezultat kaže, bilo je neizvjesno, po jedan brejk je napravljen u oba seta. "Finale je, obično ovakve mečeve odlučuju mali detalji, jedan brejk je bio dovoljan u oba seta. Kasper je igrao veoma dobro, obojica smo odlično servirali. U 12. gemu prvog seta sam vratio nekoliko njegovih servisa, natjerao sam ga da igra udarac više, zadovoljan sam kako sam igrao, bio sam agresivan."

Čekao je Novak na ovo sedam godina, posljednji put bio je šampion 2015. godine. Uspio je to da ponovi. "Mnogo nerava, posebno na 30:30, pretposljednji poen u meču. Morate da ostanete fokusirani u svakom poenu, momentum uvijek može da se prebaci na drugu stranu ako napraviš greške. Bio sam nervozan u jednom momentu, servirao sam odlično, asom sam došao do titule. Prošlo je sedam godina, mnogo vremena. U isto vrijeme je to što sam čekao sedam godina učinilo ovu pobjedu još slađom", zaključio je Đoković.