6 razloga zbog koji je Novak najbolji na svijetu! Uradio je što niko ne bi mogao: "Na tim ramenima sam plakao"!

Nevjerovatne podvige pravio je Novak Đoković u turbulentnoj sezoni u kojoj je više vremena proveo van terena. Bez obzira na to, pravio je sjajne rezultate.

Novak Đoković je najbolji teniser svijeta, bez obzira šta rang-lista ovog ponedeljka kaže. Na njoj je srpski as peti sa tačno 2.000 bodova manje od prvoplasiranog Karlosa Alkaraza i to poslije osvajanja Završnog mastersa i pobjede protiv Kaspera Ruda. Dovoljno je bilo da mu nisu oduzeli bodove za osvajanje Vimbldona i samo sa tim poenima bio bi na vrhu. Da se ne spominje deportacija iz Australije, pa zabrana Amerikanaca da igra na US openu i na Mastersima u toj zemlji...