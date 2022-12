"Apsurdno, šokirani smo!? Da smo u klikerima osvojili 5 medalja na Svjetskom prvenstvu, dobili bi, a kamoli u raftingu"

Dajak klub Banjaluka u saopštenju za javnost žestoko kritikovao žiri 68. po redu Izbora za najbolje sportiste Republike Srpske.

Sinoć je u banjalučkom Banskom dvoru izabrano 10 najboljih sportista u godini na izmaku, koji tradicionalno organizuje "Glas Srpske".

Titulu najboljeg osvojio je Pavle Dujaković, karatista banjalučke Energije, koji je imao sjajnu godinu. Mladi karatista osvojio je seniorske titule prvaka Republike Srpske, BiH i Balkana, zauzeo je i peto mjesto na Mediteranskim igrama, dok je do srebrnih medalja stigao na Evropskom i Svjetskom prvenstvu za mlađe seniore.

Ipak, ima i nezadovoljnih, što su u saopštenju za javnost istakli u Dajak klubu Banjaluka.

Saopštenje prenosimo u cjelosti.

"U Banjaluci je odlukom stručnog žirija za najboljeg sportistu Republike Srpske za 2022. godinu izabran karatista Pavle Dujaković. Pavlu i nagrađenim sportistima čestitamo. Bio je to ukupno 68. izbor deset najboljih sportista u organizaciji dnevnih novina 'Glas Srpske'. Osim izbora 10. najboljih sportista, priznanjima i plaketama nagrađeno je još 20-ak sportista i sportskih kolektiva i događaja koja su obilježili naš sport u godini koja je na izmaku. Za nas je apsurdno, i apsolutno smo šokirani da se baš ni na koji način među bilo kakvim silnim laureatima nije našao ni naš predstavnik Dragan Babić, član rafting sekcije Dajak kluba, niti Dajak klub uopšte?!Podsjećamo, na ljetos održanom Svjetskom prvenstvu u raftingu Dajak klub je kao predstavnik Banjaluke i BiH osvojio PET MEDALJA, u kategorijama Master i Open! Zar to za stručni žiri baš ništa ne znači, i ne vrijedi pomena?!", navedeno je u saopštenju.

"Nagrađeni su, čast izuzecima, većinom sportisti koji su nešto osvojili na lokalnim i državnim takmičenjima i turnirima, ili 'zamalo zabilježili dobar rezultat' u raznim potpuno trivijalnim međunarodnim takmičenjima, ali je zato pet medalja sa Svjetskog rafting prvenstva, koje je btw održano u Banjaluci apsolutno bačeno pod tepih. Ako u 'klikerima' budete prvi u svijetu, to se mora cijeniti i vrednovati, a kamoli u tako teškom i opasnom sportu kao što je rafting! Dajak klub duboko je razočaran ignorisanjem od strane žirija i 'Glasa Srpske' i ubuduće se neće odazivati na bilo kakve pozive ili manifestacije u njihovoj organizaciji, niti davati izjave. Dajak klub je svjestan da to nikoga neće zabrinuti, ali bar će obraz raftera sa Vrbasa ostati čist. Mi ćemo nastaviti da se takmičimo i osvajamo trofeje kako za Banjaluku, tako i za Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu, i to za svoju dušu kao i do sada, i nikakva druga priznanja nisu nam potrebna", saopšteno je iz Dajak kluba Banjaluka.

Podsjetimo, na šampionatu svijeta bh. master tim, koji je sastavljen od banjalučkih takmičara (Andrej Zamolo, Nebojša Tadić, Dragan Bijelić i Igor Kuzmanović, uz rezervu Gorana Pašića), osvojio je zlatnu medalju u disciplini sprint, u vremenu 73.14 sekundi.

Nakon zlata, osvojena je i bronza u disciplini H2H (hed-tu-hed) pobjedom nad Kostarikom u borbi za treću poziciju.



