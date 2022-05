Zlatna rafting četvorka dolazi iz Borika: Bio je red da osvojimo svjetsku titulu na našoj stazi!

Master tim BiH, sačinjen od Banjalučana iz jednog naselja, osvojio je zlato prvog takmičarskog dana na prvenstvu svijeta u raftingu.

Izvor: Promo/Svjetsko prvenstvo u raftingu

Master tim BiH u sastavu Andrej Zamolo-Nebojša Gajić-Dragan Bijelić-Igor Kuzmanović (rezerva Goran Pašić) okitio se zlatnom medaljom u disciplini sprint, ostavivši iza sebe još devet selekcija.

"Ovo se rijetko događa. Već smo prošli dosta svjetskih prvenstava i na njima dokazali kvalitet, ali nikad nismo došli do medalje. Baš je bio red da se i to desi i to na našoj stazi. Trebalo nam je ovo u prvoj disciplini da se rasteretimo i da u nastavak takmičenja uđemo dosta smireniji. Staza je lutrija i za čas možeš da izgubiš mnogo vremena, znali smo da smo najbolji u sprintu, ali sve zavisi od toga kako ćeš odvesti trku. Sve zavisi od tih 10 metara Bijelog buka, voda napravi čudo i za čas te odnese na obalu. Davno je bio red da osvojimo medalju i eto konačno se to ostvarilo", istakao je nakon takmičenja Kuzmanović, koji naglašava da su sada porasli apetiti bh. reprezentacije.

"Imamo i velike šanse u hed-tu-hedu, gdje smo možda i još veći favoriti. U slalomu vidjećemo šta će biti i onda spust na Tari gdje smo ponovo favoriti."

Interesantno je da kompletna postava tima dolazi iz jednog banjalučkog naselja – Borika.

"Divno smo se uklopili, svaki zaveslaj je legao kako treba, nije bilo promašaja od starta do cilja i zasluženo smo osvojili prvo mjesto", rekao je Kuzmanović.

