Sve što treba da znate o turneji Četiri skakaonice: Gdje je prenos, kada, ko su favoriti i zašto nas čeka spektakl!

Dvojac vodi bitku, ali prijete im bivši šampioni, legende i neki favoriti iz sjenke! Čeka nas spektakularno takmičenje u turneji Četiri skakaonice!

Konačno kreće najveći spektakl sezone nordijskih sportova – turnir Četiri skakaonice koji će startovati kvalifikacijama u Oberstdorfu od 16:30. Nakon toga slijedi glavni program u Oberstdorfu u četvrtak od 16:30, kvalifikacije u Garmiš-Partenkirhenu su na programu 31. decembra u 14 časova, a za bodove se skače prvog januara u isto vrijeme. Zatim se takmičenje seli u Austriju gdje će u Inzbruku kvalifikacije biti održane 3. januara od 13:30, a glavni program 4. januara u isto doba. Sve će biti gotovo u Bišoshofenu sa kvalifikacijama 5. a glavnim programom 6. januara od 16:30.

Ove godine imamo dva velika favorita koji ozbiljno odskaču od konkurencije od početka sezone, ali do sada u karijeri nisu nikada osvojili ovaj turnir. Tu je čak i šest bivših šampiona koji jure nove pehare!

Najiščekivaniji događaj sezone počinje, a evo koga mi očekujemo u vazduhu od 28. decembra do 6. januara i ko bi mogao da ode kući sa velikim trofejem!

TRKA U DVOJE – ALI KAKO KUBACKI LETI!

Skakalo se do sada u Visli, Ruki, Titise Nojštadu i Englebergu i od samog starta sezone David Kubacki je dominirao. Ima četiri pobjede i još dva podijuma do sada u sezoni osam takmičenja i ubjedljivo je prvi u generalnom plasmanu. Njegova je žuta majica sa 650 bodova i jedini koji mu je koliko-toliko blizu je Slovenac Anže Lanišek sa 576 bodova.

On je ove sezone eksplodirao i ima tri pobjede i još tri podijuma i svi vide ovu dvojicu kao glavne favorite za osvajanje pehara. Ne samo da su imali fantastične skokove već su i konstantni što je na Četiri skakaonice najbitnije. Teško je zamisliti da neko od njih ispadne iz Top 10 bilo kog dana takmičenja.

Lanišeku je dodatni motiv to što do sada u karijeri nije osvajao najprestižniji skakački turnir, čak nema nijednu pobjedu na nekom takmičenju u okviru Četiri skakaonice.

ŠAMPIONI HOĆE OPET!

Simon Aman bi mogao da bude zvezda kvalifikacija, ako se odluči na to. On je do sada skakao samo prvog dana u kvalifikacijama u Engelbergu, ali se spekuliše da bi sa sa 41 godinom četvorostruki olimpijski šampion sada mogao da stavi tačku na karijeru nastupom na četiri skakaonice.

Što se legendi tiče tu je i šest bivših šampiona! Davida Kubackog smo već pominjali, a tu je trostruki osvajač Kamil Stoh kao i dvostruki šampion Rjoju Kobajaši, jedina dva čovjeka uz Svena Hanavalda koji su ovo takmičenje osvajali uz sve četiri pobjede.

Tu su i Štefan Kraft, Peter Prevc i Karl Gajger koji su po jednom osvajali turnir, a najmanje šanse od njih trenutno ima Prevc. Iskusni Slovenac je na zalasku karijere i redovno je u drugim rundama, ali ne uspijeva da poveže dva iznadprosječna skoka, a niti jednom nije ove sezone zablistao.

Kraft ima pobjedu drugog dana Ruke i dve bronze u Visli i Titise Nojštadu pa je treći u generalnom plasmanu, dok je Stoh van najboljih deset u generalnom plasmanu ali se trostruki šampion ni slučajno ne smije precrtati.

Što se tiče Rjojua Kobajašija poslije nevjerovatne prošle sezone u kojoj je brutalno dominirao i osvojio Kristalni globus iako je propustio cijela dva vikenda zbog korone, ne smije se otpisati. Nije bio ni blizu podijuma, 14. je u generalnom plasmanu, ali možda je baš ovo prilika da se vrati u vrh.

KO MOŽE DA IZNENADI?

Prije svega Norvežani! Marius Lindvik je to pokazao prije dvije sezone kada je pobijedio u Garmišu i Insbruku, a iako je ove sezone dosta slab prošlu je završio kao treći u generalnom plasmanu i poznato je da tokom sezone diže svoju formu. Halvor Egner Granerud je neko ko je više puta ove sezone skakao rame uz rame sa Lanišekom i Kubackim, čak je u Ruki uzeo i prvo mjesto zajedno sa Kraftom, ali ga je dosta koštalo to što nije uspijevao da poveže dva vrhunska skoka pa je u Engelbergu i Titise Nojštatu ostajao bez podijuma zamalo. Ukoliko se samo malo popravi on bi mogao da bude najveći rival dvojcu koji prednjači. Ne treba otpisati ni Danijela Andrea Tandea koji sada ne blista, ali ima dvije pobjede u sezoni 2016/17 kada mu je Kamil Stoh zamalo uzeo titulu.

Manuel Fetner je oduševio prošlog vikenda i u Engelbergu je pokazao da može baš daleko da leti, a Austrijanci se nadaju da bi na domaćem trenu Kraft, Fetner, pa čak možda i Mihael Hajbok uspjeti da uzmu podijume ili čak zlata!

Poljak Pjotr Žila i Norvežanin Robert Johanson su znali dobro da skoče ove sezone, a na momente je znao da zablista i Karl Gajger, Nijemac koji je prošle sezone vodio borbu za Kristalni globus pa je izgubio od Kobajašija. Ako bude skakao kako zna ne samo da može da zaprijeti, već i da osvoji Turneju i vrati se u igru za najviši plasman u trci za prvo mjesto u ukupnom plasmanu!

GDJE JE PRENOS I KADA?

Prenosi Četiri skakaonice biće realizovani na Eurosportu, a kao što smo i ranije napomenuli takmičenje počinje 28. decembra, a završava se 6. januara. Raspored je sljedeći:

28. decembrar 16:30 Oberstdorf, kvalifikacije

29. decembar 16:30 Oberstdorf, takmičenje

31. decembar 14:00 Garmiš-Partenkirhen, kvalifikacije

1. januar 14:00 Garmiš-Partenkirhen, takmičenje

3. januar 13:30 Inzbruk, kvalifikacije

4. januar 13:30 Inzbruk, takmičenje

5. januar 16:30 Bišoshofen, kvalifikacije

6. januar 16:30 Bišoshofen, takmičenje

