TIJANIĆ JE PRISTAO NA ULTIMATUM SRĐANA ĐOKOVIĆA! Godinama komentariše Novaka, sad otkrio zašto je otišao sa RTS

Nebojša Višković je u sjajnim odnosima sa Novakom Đokovićem, međutim zbog njegovog oca Srđana - odlučio je da napusti RTS.

Sportski komentator Nebojša Višković prati najboljeg srpskog tenisera Novaka Đokovića čitavu karijeru. Njegov glas ostao je zapisan na mnogim Novakovim pobedama, pamtimo trenutke kada su se i zajedno radovali, međutim dobro je poznato da Višković nije u najboljim odnosima sa Srđanom Đokovićem. Otac najboljeg srpskog sportiste znao je da čak i javno "pecne" Viškovića zbog toga što "nedovoljno navija za Novaka", dok je njihov odnos zahladio još dok je poznati komentator radio na Javnom servisu (RTS) prije više od deceniju i po.

Višković je gostujući u podkastu Bermudski trougao, koji se emituje u okviru emisije "Oko" na RTS, ispričao da je to bio jedan od razloga zbog kojih je odlučio da promijeni televiziju.

"Da ne ulazim previše u tu temu, ali... To jeste mijenjalo moju karijeru, na kraju na vrlo pozitivan način. Iako je sama stvar jako loša i naravno da bih volio da se nikada nije desilo, ali svaka nesreća donosi priliku i treba je naći i iskoristiti. To nije lako, a mislim da sam na kraju ispao pobjednik - ne zbog njega, nego kako sam postavio stvari da se razvijaju u mom pravcu. Ima ovdje ljudi koji rade u tom mediju, ali otišao sam iz toksične sredine na RTS-u, koja ne znam koliko se popravila, otišao sam u porodičnu - na Sportklub. Skinuo sam teret sa srca i mogu da se fokusiram u jednom pravcu. To me je očeličilo i shvatio sam kakvi ljudi postoje, kakvih zamki... Uspio sam da uradim da ni za čim ne žalim", ispričao je Nebojša Višković.

Na insistiranje autorke podkasta da još malo opiše šta se sve dešavalo između njega i Srđana Đokovića, i da li je sve krenulo jer "nije dovoljno navijao za Novaka" na jednom Serbia openu, Višković je otkrio do sada nepoznate detalje.

"Tadašnji direktor Aleksandar Tijanić je pristao na taj ultimatum i rekao sam ako je tako - ja odlazim. Šta da radim ovdje ako ti neko spolja uređuje televiziju? Nije bila opcija da se sklonim kratko samo zbog toga. Taktički sam odigrao i prešao sam preko nekih stvari prvi put, da bih vidio da li se to sve smirilo i da vidimo šta dalje. Kada je reakcija i drugi put bila ista... Ja kapiram da Tijanić treba da štiti svoje ljude kao direktor, a ne samo da to nisi uradio nego dozvoljavaš da ti neko tamo radi i uređuje - tu sam shvatio da mi nije bilo mjesto na RTS", dodao je Višković.

Bez obzira na ovakav odnos sa Srđanom Đokovićem, Višković poručuje da sa Novakom nikada nije bilo nijednog problema i da se poznaju već dvije decenije - bez ikakvog incidenta.

"Uvijek sam sa Novakom imao blizak odnos. Naša prva profesionalna saradnja počela je kada je imao samo 16 godina, tako da je taj generacijski jaz bio veliki... Pričao mi je tada o ljubavnim problemima, bio sam blizak i sa njegovom braćom, a kako je postajao planetarna mega-zvijezda morao je da sagradi barijeru. Prisnost je nestala, ali na profesionalnom nivou je zaista maksimalna. Nikada se nije ogreijšio o mene. Rekao mi je skoro 'hvala ti brate što si tu'", zaključio je sportski komentator.

