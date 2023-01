Šok - Novaku zabranjen ulaz u Ameriku: Propustiće dva velika turnira, a onda čeka odluku za US Open!

Novak Đoković zbog odluke Džoa Bajdena i njegove administracije o neophodnosti vakcinacije da bi se ušlo u državu gubi 2.000 bodova na ATP listi!

Izvor: Profimedia

Novak Đoković neće moći da igra na Indijan Velsu i Majamiju ni ove sezone! Srpski teniser je odbio da se vakciniše i zbog toga je prošle godine propustio sve turnire u Sjedinjenim Američkim Državama i početak sezone u Australiji prošle godine, a ni ove sezone neće moći da igra u martu u SAD!

Razlog za to je činjenica da je administracija Džoa Bajdena produžila rok do kog u Ameriku ne mogu da ulaze nevakcinisani stranci čak do 10. aprila, tako da minimum do tada srpski teniser neće moći da nastupi.

Indijan Vels i Majami su dva turnira iz serije 1.000, a Novak je imao velikog uspjeha igrajući na njima. Indijan Vels je osvajao pet puta i rekorder je po broju osvojenih titula zajedno sa Rodžerom Federerom. U Majamiju je sa šest titula takođe rekorder, a ova dva turnira idu jedan poslije drugog - prvo Indijan Vels 13. pa Majami 27. marta.

Poslije ove odluke američke administracije jasno je da i ove sezone Novak neće moći da igra za 2.000 bodova koliko nose dva turnira zajedno, a to je samo početak. Niko ne garantuje da se ovi zahtjevi neće nastaviti i ostaje da se vidi koje sve turnire neće moći da igra.

Za sada je jasno da pored dva pomenuta turnira Novaku neće biti dozvoljeno da igra na turnirima iz serije 250 u Dalasu i Delrej Biču koji se održavaju u februaru, a u opasnosti je da propusti i Njuport, Atlantu i Vašington u julu, kao i Sinsinati, Vinston Sejlem i naravno US Open u avgustu. Ipak za sada je vakcinacija obavezan uslov za ulazak u državu do aprila, što je dovoljno da Novaku "ukrade" novih 2.000 ATP bodova!

(MONDO)