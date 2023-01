Novaku već sad oteli 2.000 bodova, on šmekerski reagovao: Vidio sam to, ali znate i sami kakva je moja pozicija!

Novak Đoković je mirno reagovao na vijesti da neće moći da igra na turnirima u Indijan Velsu i Majamiju. čime će biti uskraćen za borbu za 2.000 ATP bodova.

Izvor: Profimedia/LoIc Baratoux/LABEL IMAGE

Novak Đoković počeo je svoju sezonu takmičenjem u Adelejdu, gdje je prošao prva dva kola pobjedama nad Konstanom Lestijenom i Kventinom Halisom, a čim je došao u Australiju dobio je loše vijesti. Administracija Džoa Bajdena je usvojila nove propise prema kojima nema ulaska u SAD za nevakcinisane do sredine aprila, što znači da Novak Đoković neće moći da pređe granicu!

On se prvi put oglasio povodom tih vijesti, pošto u praksi to znači da neće moći da igra na turnirima koje je ukupno 11 puta osvojio, na Indijan Velsu i u Majamiju. Takođe, s obzirom da su to mastersi najvažnije kategorije to znači da neće moći da se bori za ukupno 2.000 ATP bodova, praktično kao da ne može da igra na jednom grend slemu!

"Vidio sam to, ali mislim da još nije zvanično. Kada bude zvanično možemo da razgovaramo o tome", rekao je Đoković, a onda su mu novinari citirali zvaničan dokument kojim je ova odluka potvrđena.

"Znači zvanično je, ali šta ja mogu da uradim? Ništa. Znate moju poziciju, tako je kako je. Nadam se da ću igrati, a ako ne mogu da idem, onda ne mogu", rekao je Novak.

Prošle sezone Novak je propustio ogroman broj turnira zbog toga što je odbio da se vakciniše. Prvo je deportovan iz Australije, a potom je propustio turnire u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Pred ponovni dolazak u Australiju dotakao se tih događaja od prije godinu dana i istakao da nikada neće moći da zaboravi kroz šta je prošao.

"Ne možete da zaboravite šta se desilo, to je nešto što ostaje sa vama, vjerovatno do kraja života. Nisam ništa slično doživio ranije i nadam se da neću ni u budućnosti", rekao je tada Đoković.

Sada ga u Adelejdu čeka duel sa Denisom Šapovalovim u četvrfinalu Adelejda u petak od 11.00, a nakon ovog turnira ide po svoju desetu titulu na Australijan openu.