Rukometni klub Borac m:tel organizuje mirne proteste! "Ovo je neviđeni kriminal, hoće da pljačkaju i sportske kolektive"

Banjalučki Borac m:tel zatražio je odobrenje od MUP-a za organizovanje mirnog protesta 23. januara u 14.45 časova povodom, kako su istakli, otimanja njihove imovine.

Izvor: MONDO/RK Borac

Direktor Borca m:tel Vladimir Branković i predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske Marinko Umičević najavili su mirne proteste koji će biti zbog otimanja prostora banjalučkog kluba u Srpskoj ulici.

Na konferenciji za štampu povodom 30 godina Rukometnog saveza RS, Umičević i Branković su govorili i o prostoru u Srpskoj ulici (Mek Tir pab), koji je predmet spora oko vlasništva nakon što je Okružni sud u Banjaluci odbacio žalbu crveno-plavih kao "lica koje nije ovlašteno da ulaže žalbu".

"Što se tiče problema koji klub ima s prostorom, pružam punu podršku Borcu, sramota je da se ovo dešava. Ja kao član Upravnog odbora RK Borac moram da kažem da spremamo proteste. Ja ću pozvati sve klubove, i rukometne i sve druge da dođu i podrže RK Borac. Očigledno je, mala bara, a puno krokodila. Opljačkali su privredu, a sad hoće da pljačkaju i sportske kolektive. To ne smijemo da dozvolimo. Postavlja se i pitanje zašto RK Borac nije 35 godina upisan u vlasničke knjige. I prošli mandat Igora Radojičića smo tražili da se to upiše, nisu dali, držali su predmet u ladici. Kako čovjek može da kupi 2.000 kvadrata, a piše da je kupio 2.300? To je neviđeni kriminal. Na žalost Sud je rekao svoje, uzeo je predmet unaprijed, rekli su da RK Borac nije subjekt u sporu, grad neće da se žali...RUGIP neće da se žali. RUGIP je u sastavu Vlade, a grad ima pravobranilaštvo. Čisti kriminal. Mi to ne možemo da dozvolimo. Pozvaću sve sportske kolektive u Banjaluci, i iz cijele Republike Srpske da kažemo, dosta više", ogorčen je Umičević.

Branković se nadovezao i pojasnio da je zahtjev za proteste poslan MUP-u na odobrenje za 23. januar.

"Umičević je rekao krucijalnu stvar - kupljeno je 2.000, a uknjiženo 2.300 kvadratnih metara. Van svake pameti! Čovjek koji je to uradio meni je lično rekao da je pripremio 200.000 KM da sve kupi. U oči mi je to rekao pred svjedocima, zato to imam pravo da kažem. Rekao sam mu da to otimanje imovine nije od nekog fizičkog lica već od Borca. Dobili smo mnogo poziva od sportskih klubova, bivših rukometaša, sportista iz regiona koji žele da pruže podršku klubu. RK Borac je juče poslao dopis MUP-u za najavu mirnog protesta 23. januara u 14.45 časova. Dosta se ljudi javilo, mi čekamo odgovor od policije i nakon toga ćemo zvanično saopštiti da će biti protest. Očekujemo veliki broj kako sportskih radnika, sportskih klubova i građana Banjaluke. Planirana šetnja i okupljanje je na platou kod pozorišta, idemo prema Gradskoj upravi, gdje ćemo dati zahtjeve, nastavljamo dalje prema Okružnom sudu, koji je i napravio propust. Jedan sudija je preskočio 140 predmeta i uzeo ovaj i izbacio nas kao nezainteresovanu stranu iako jedini imamo građevinsku i upotrebnu dozvolu, promjenu namjene, sve je na RK Borac. Mi smo platili taj prostor 1985. godine, imamo te orginalne papire... I pored svega toga, sudija je uzeo taj predmet predan prije dva mjeseca preskočivši sve ostale, a naš predmet od prije šest mjeseci nije uopšte uzet u razmatranje. RK Borac će biti organizator tih mirnih protesta, gdje ćemo mirno i dostojanstveno, bez ikakve političke pozadine, izraziti nezadovoljstvo protiv korupcije i pojedinaca koji su spremni da zbog vlastitih interesa ukradu od Banjaluke i od Borca. Oni su u stanju da sve to otmu kako bi uživali u tuđoj nesreći", rekao je Branković.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Prema njegovim riječima, jedna odluka suda nije konačna i Borac će nastaviti borbu za vlastitu imovinu.

"Postoji 21 pravna radnja podnesena od nas. Mi se žalimo na tu odluku, ima Vrhovni sud, a čekamo rasplet tri spora, ako samo jedan bude pozitivan (u korist kluba, prim. aut), sve im pada u vodu jer je ugovor koji je sačinjen na početku nije dobar. Oni su upisali da se u naš prostor ulazi iz potpuno druge ulice. Morali bi bagerom probiti ulaz. Po pravilu kad se nešto knjiži, mora se staviti tlocrt cijele zgrade da se vidi gdje je ulaz. Oni su sve preskočili, a pozvaćemo na odgovornost i Geodetsku upravu, kako je neko mogao to da uradi. Službenica koja je to uradila je priznala pred svjedocima da je imala ogroman pritisak da to napravi. Pokušali su da se uknjiže mimo sudskog procesa. To je kao da vi kupite stan, probate da ga uknjižite i čekate, poslije dvije godine neko drugi kupi stan i uknjiži ga prije vas. Takva je situacija".

Direktor banjalučkog kluba smatra da i pravobranilaštvo Grada Banjaluka nije valjano uradilo svoj posao.

"Kad smo se mi trebali upisati u vlasništvo, vratili su nam zbog žalbe pravobranilaštva. A kad se sad upisivao Nebojša Torbica, inače kum direktora banke, koji je prodao prostor svom kumu regularno, pa ga sad izdaje toj banci, onda se pravobranilaštvo nije žalilo. To je veoma ružno i oni će biti pozvani na odgovornost", zaključio je direktor Borca m:tel.

Podsjetimo, ovaj spor traje već dugo vremena, a ranije su advokati iz kancelarije Pucar, koji predstavljaju Nebojšu Torbicu, istakli da su navodi Borca m:tel netačni.