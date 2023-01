Ponosni na ostvareno u Rukometnom savezu RS tokom TRI DECENIJE: Godina nikad bolja!

Održana konferencija za medije u Rukometnom savezu Republike Srpske povodom 30. rođendana i tri decenije uspješnog rada.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Rukometni savez Republike Srpske (RS RS) krajem septembra prošle godine proslavio je tri decenije uspješnog rada. Tim povodom danas je održana konferencija za medije, koja je trebalo da bude organizovana još tada, ali zbog održavanja Svesrpskog kupa, koji je ove godine odigran u Trebinju, prolongirana je za januar.

Prvi čovjek RS RS Marinko Umičević istakao je zadovoljstvo urađenim u 2022. godini, koja je sa Rukometni savez RS po svemu bila izuzetno uspješna.

"Prošlu godinu odradili smo najbolje od svih do sada. Zahvaljujući Vladi RS i predsjedniku Miloradu Dodiku, gdje smo dobili 200.000 KM sa kojima smo pomogli klubovima, premijerligaši i klubovi Prve lige RS dobili su po 3.000, a Druge po 2.000 KM. Klubovima smo tako pomogli da plate sudije i završe sezonu", istakao je Umičević.

MINISTARSTVO SPORTA "Nisam zadovoljan i nije dobro što još uvijek nemamo ministra za porodicu, omladinu i sport. Predlagao sam, kao što je to slučaj u zemljama regiona, da se napravi samo ministarstvo sporta. Očekivao sam prošle godine, koja je bila rekordna po inflaciji, ali i po punjenju budžeta, da će se naći dodatna sredstva za sport, ali sa milion i po ne može se raditi", naglasio je Umičević.

Umičević je potvrdio da će u junu biti održan rukometni kamp "Loptu u ruke", koji će za cilj imati promociju rukometnog sporta.

"Prošle godine održali smo Kup Republike Srpske u muškoj i ženskoj selekciji, zatim Kup RS za omladinske selekcije, gdje imamo 108 ekipa, što je naša najveća nada i zalog za budućnost. RS RS će zajedno sa RK Borac i ŽRK Borac m:tel od 24. do 30. juna organizovati Rukometni kamp u Banjaluci za rukometaše i rukometašice rođene od 2006. do 2012. godine. Igraće se u 'Boriku' i dvorani 'Centar', a nadam se da će do tada biti završen i novi stadion sportskih igara", istakao je prvi čovjek rukometa Srpske.

Zahvalio se potom i gradonačelniku Banjaluke Drašku Stanivukoviću na podršci i pomoći.

"Zahvalan sam gradonačelniku Stanivukoviću što je odlučio da to napravi na moj i prijedlog RS RS. Tu će biti teren za basket, rukometni stadion, tribine, svlačionice u Sokolskom domu, tako da će novi stadion sportskih igara biti ponos Banjaluke i rukometa. Na Kampu očekujemo poznate igrače, od Panića, preko Vranješa, Peruničića, Arslanagića, koji će biti promoteri. Idemo korak po korak, snalazimo se."

Na Svesrpskom kupu šesti put zaredom trijumfovala je Vojvodina, koja je, prema Umičevićevim riječima, i dalje ispred svih naših klubova, najviše zahvaljujući mnogo većem budžetu.

"Održan je i Svesrpski kup u Trebinju, kojem se zahvaljujem na vrhunskoj organizaciji. Vojvodina je pokazala da je najjača, dok se Trebinje pokazalo kao sjajan domaćin, na čemu im čestitam."

MILOŠ ČEKIĆ Mnogo bure prethodnih dana podigla je odluka Iskre iz Bugojna da suspenduje svog igrača Miloša Čekića, koji je putem instagrama čestitao Dan Republike Srpske, nakon čega se susreo sa brojnim neprijatnostima i prijetnjama. "Jutros sam se čuo sa direktorom Iskre Zukićem, razgovarali smo, prije par dana rekao je da će mu dati ispisnicu, danas priča nešto drugo. I načelinik Bugojna rekao je da Čekić njima treba kako bi ostali u ligi, da žele da se vrati tako da će Uprava donijeti odluku. RS RS je stao uz našeg momka, a to treba da učini i RS BiH. On ima ugovor sa klubom. I ja sam u Bugojnu doživio svašta, gdje su pisali Marinko ovakav, Marinko onakav, slikali moju glavu... Sve što je u našoj moći mi ćemo uraditi", rekao je Umičević.

U Rukometnom savezu BiH i dalje ne cvjetaju ruže. Mnogo je problema koji se sporo rješavaju.

"Što se tiče naših predstavnika u RS BiH - tu je rat kakav je uvijek i bio tamo. Naši predstavnici tamo dobro rade, iako je teško raditi, ja sam to iskusio tokom četiri godine. Tražili smo zvaničan dopis da se poništi odluka prema kojoj ispada pet klubova umjesto tri, koja je nezakonita i nelegalna, da nije u skladu sa propozicijama. To treba da se najavi godinu dana ranije i da je to moguće uraditi tek od sljedeće sezone. Borim se, štitim naše interese i legitimitet lige i nadam se da će to biti rješeno na sljedećoj sjednici Upravnog odbora", jasan je Umičević.

I ćlan Upravnog odbora RS RS Vladimir Branković istakao je zadovoljstvo zbog urađenog u protekloj godini.

"Zahvaljujem se svim članovima Upravnog odbora što su pomogli da Rukometni savez RS iza sebe ima možda i najuspješniju godinu. Mnogo više se priča o rukometu, mnogo je više podrške klubovima. Ne kažem da je to dovoljno, ali vidi se volja i želja da se pomogne. Troškovi života su povećani, tako i u rukometu - ishrana igrača, putovanja, sudije... a primanja su ostala ista. Borimo se sa tim, tu je Savez da sasluša klubove", naglasio je Branković.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

I on se osvrnuo na najavljeni rukometni kamp, čiju organizaciju će pomoći i RK Borac m:tel, čiji je Branković direktor.

"Ako se sjećate, Branko Janković sjajno je radio taj kamp, iz kojeg je izašla plejada igrača i trenera. Sada smo došli na prekretnicu. Moramo uložiti u igrače i trenere. Napravili smo dobar projekat, kontaktiraćemo sa ljudima iz regiona. Banjaluka ima čime da se ponosi. Imamo Velimira Petkovića, koji, ako bude slobodan u tem periodu, sigurno će doći da održi predavanje našim trenerima. To bi bilo za njih suvo zlato jer struka je najbitnija, kako bi od njih dobili kvalitetne omladinske selekcije, a kasnije i dobre rukometaše."

Najtalentovaniji dječaci i djevojčice iz Republike Srpske učestvovaće predstojećeg ljeta na kampu u gradu na Vrbasu.

"Prijedlog je da regionalni savezi daju po četiri najtalentovanija igrača, RS RS, RK Borac m:tel i ŽRK Borac će preko sponzora nastojati da obezbijede sredstva, tako da će 25 djece imati besplatno učešće, dok će za ostale kamp biti najjeftiniji u regionu. Ponudićemo mnogo, trener Borca m:tel Mirko Mikić kao igrač bio je devet godina učesnik kampa, a posljednjih sedam godina je predavač kod Ratka Nikolića i na još dva kampa. Ima veliko iskustvo, tako da će to biti na baš velikom nivou", rekao je Branković.

Rukometni kamp, ali i aktuelna situacija i problematika sa kojom se klubovi susretću biće tema i predstojeće sjednice Upravnog odbora Rukometnog saveza Republike Srpske za 31. januar u Tesliću.

"Želja nam je da pošaljemo lijepu sliku iz Banjaluke, kako sportsku, tako i stručnu, pošto ćemo pokušati da pozovemo mnogo trenera i članova upravnih odbora, koji će slušati predavanja o organizaciji sportskih kolektiva, ali i marketingu, koji je veoma bitan za rukomet", zaključio je Branković.