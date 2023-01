Nadal ispao sa Australijan opena! Kraj za šampiona - povreda i 65. igrač svijeta eliminisali Rafu u drugom kolu!

Rafael Nadal završio je takmičenje na Australijan openu.

Izvor: Profimedia

Rafael Nadal ispao je sa Australijan opena! Aktuelni šampion završio je takmičenje u drugom kolu, pobijedio ga je 65. teniser svijeta Mekenzi Mekdonald (SAD) - 6:4, 6:4, 7:5. Treba naglasiti i da se Španac mučio sa povredom i da je imao velike probleme sa kretanjem na terenu.

Ušao je Amerikanac silovito u meč, pokazao je da se ne plaši, odmah je napravio brejk i poveo sa 4:1, a onda došao do vođstva u setovima. U drugom setu je započeo isto (2:0), Rafa se vratio (2:2), a onda je u sedmom gemu Mekdnonald napravio brejk, pa ga potvrdio (5:3) i tada je Nadal tražio hitnu ljekarsku pomoć! Nije tačno poznato kakva povreda je u pitanju, djeluje da se žalio na probleme sa kukom. Pomoć mu nije ukazana na terenu, već je otišao u svlačionicu.

Vratio se Španac na teren poslije desetak minuta pauze, ali to nije uticalo na Mekenzija koji je dobio i drugi set (6:4). Od starta trećeg seta Nadal je više vremena provodio gledajući ka loži ka treneru Karlosu Moji i svojim najbližima, djelovalo je kao da pokušava od njih da dobije neki savjet i da razmišlja da preda meč. Odlučio je da to ipak ne uradi, ostao je na terenu do kraja i pokušavao da završi poene što brže, da ih skrati i da se bori. Potez za pohvalu, ali je Mekdonald taj koji se radovao najvećoj pobjedi u karijeri.

"Srećan sam zbog načina kako sam počeo meč, servirao sam i riternirao dobro. Bilo je teško mentalno ostati u meču, nekako sam uspio. Nadal je veliki šampion, nije lako završiti meč protiv takvog asa, izbacilo me to malo iz ritma, uspio sam na kraju da ostanem u meču i da slavim. Znao sam i prije početka da imam oružje da mu pružim otpor. Na Rolan Garosu me isprašio, želio sam da dobijem šansu na tvrdoj podlozi, to se i dogodilo i daću sve od sebe u nastavku turnira", poručio je Mekdonald poslije meča.

(MONDO)