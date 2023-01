DO TRI UJUTRU SMO ANALIZIRALI... Jasna poruka selektora Srbije: Mijenjamo odbranu, da POBIJEDIMO Norvešku!

Toni Đerona i Uroš Borzaš najavili su utakmicu Srbije protiv Norveške na Svjetskom prvenstvu u rukometu.

Izvor: MN PRESS

Rukometna reprezentacija Srbije ostvarila je prvi cilj prolaskom grupe na Svjetskom prvenstvu u Poljskoj, a samo 48 sati poslije pobjede nad Katarom - kreću nove obaveze. Srbija će se takmičiti u novoformiranoj grupi sa Norveškom, Holandijom i Argentinom, a pošto su "orlovi" prenijeli "samo dva boda", jasno je da će odmah u susretu sa Skandinavcima, najboljim timom grupe sa kojom su se ukrstili - morati da dođu do dobrog rezultata.

"Svi znamo ko su Norvežani, kako igraju, kakav im je stil rukometa. Brzi su, mnogo trče, neće se predati 60 minuta. Najopasniji su na bekovskoj liniji, ali imaju odlična krila i odličnog golmana, tako da nam neće biti ni malo lak posao. Posljednjih nekoliko godina nisu osvajali medalje, ali su uvijek bili u samom vrhu. Smatram da jedino ako damo naš maksimum, možemo da dođemo do pobjede”, zaključio je Uroš Borzaš u najavi utakmice sa Norvežanima koja je na programu u četvrtak od 20.30, iako je prvobitno trebalo da se igra sat i po ranije.

Selektora Tonija Đeronu posebno raduje to što nijedan igrač nije potrošen u grupnoj fazi, što je minutaža podijeljena i što je svježina kod svih igrača, osim kod Ilije Abutovića, maksimalno sačuvana. Da Dragan Pešmalbek nije dobio crveni karton u utakmici protiv Katara i Abutović bi odmarao posljednjih 15 minuta utakmice.

"Sinoć smo do tri ujutru analizirali utakmicu protiv Katara jer iako je već arhivirana i druge ekipe gledaju naš video, moramo da vidimo propuste koje oni mogu da primijete i da pokušamo to da ispravimo jer će nas sigurno napadati u tom segmentu. Od ovog jutra počeli smo da pripremamo naredna tri protivnika. Biće jako teško jer su sve tri ekipe potpuno drugačijeg stila rukometa. Norveška sa zvijezdama poput Sagosena, prvi je i najveći test. Veliki broj talentovanih igrača takođe predstavlja opasnost, ali spremićemo se što bolje i dati sve od sebe da uz dodatne prepravke u odbrani i uz raznovrsan napad koji nas je krasio u prvim utakmicama dođemo do željenog rezultata", zaključio je Đerona.

Već u subotu, Srbija od 15.30 igra protiv Argentine, odnosno u ponedjeljak je čeka i finalni duel sa Holandijom 18.00. U narednu rundu prolaze po dva tima iz grupe...

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!