"NIKO NE RAZMIŠLJA O ZRAČENJU, ANTENE SU SVUDA!" Novak Đoković: Volio bih da sam doživio Jugoslaviju...

Novak Đoković je na pitanju o povratku u istoriju dao vrlo neobičan odgovor u kome je pričao i o problemima modernog doba.

Izvor: Eurosport/Screenshot

Srpski teniser Novak Đoković bio je vrlo opširan u izlaganju na konferenciji za medije poslije pobjede nad Grigorom Dimitrovim u trećem kolu Australijan opena, a posebno ga je inspirisalo pitanje o tome "koja bi ličnost bio da može da se vrati u prošlost". Đoković nije dao direktan odgovor, mada bi mnogi očekivali da je rekao Nikola Tesla, nego je više govorio o periodu života prije tehnološkog "buma" koji mu nedostaje.

Preciznije, Đoković je svjestan da je tehnologija postala dio i dječje svakodnevice, što mu u neku ruku smeta jer bi volio da današnje generacije više uživaju u prirodi i da insistiraju na odnosu koji ne počiva samo na telefonu.

"Koliko god da imamo beneficije i povlastice zbog tehnologije koja nam toliko toga omogućava, toliko je to i po mom mišljenju pretjerano i stvorilo je zavisnost od telefona. Zanemarili smo ljudski odnos, komunikaciju, nešto što je nekada bilo normalno. Ja sam generacija pred samu tehnološku revoluciju i prije pojavljivalja telefona u cijelom svijetu, uhvatio sam period napaćenih devedesetih, ali imao sam djetinjstvo, igranje u dvorištu...", rekao je Đoković i primijetio da se mnogo toga promijenilo i da to primjećuje i kada se vrati u svoj kraj u Beogradu.

"To nedostaje da vidim i kod sljedećih generacija. Kad sam u Beogradu i odem na moju Banjicu, nema toliko djece na igralištima kao nekada, svi sa osam-devet godina imaju pametne satove. Roditelji ne mogu da bježe od toga i da se pomire sa tim. Mora nešto da se uradi. Naravno, ne može da se izbaci tehnologija, ali da se pronađe zdrav balans. Ako se ovako nastavi, niko ne razmišlja o tom zračenju, to je nenormalno nešto. Taj 5G, 4G... Antene svuda po velikim gradovima, ljudi ne vide to, to je nevidljiv svijet, pa kao nema uticaj na mene. A toliko ima lošeg zračenja da je to strašno."

Vidi opis "NIKO NE RAZMIŠLJA O ZRAČENJU, ANTENE SU SVUDA!" Novak Đoković: Volio bih da sam doživio Jugoslaviju... Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: eurosport Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: eurosport Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: eurosport Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: eurosport Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: eurosport Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: eurosport Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: eurosport Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: eurosport Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: eurosport Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: eurosport Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: eurosport Br. slika: 11 11 / 11

Novak Đoković je rekao i da mu je "čudno kada vidi da djeca provode vrijeme u prirodi", pošto je to za sadašnje generacije postala misaona imenica, dok su se promijenili i sami odnosi, recimo između partnera.

"Kao trulo im je da se prošetaju, šta to drveće... Moda je da imaš telefon i da tražiš momka ili djevojku preko društvenih mreža, nema više koketiranja kao nekada. Zovite me staromodnim, volim ja i Instagram i život kroz slike, ali to treba da se kontroliše, ne može to dijete da radi. Mislim da je dug odgovor, taj momenat tehnologije bih volio da se vrati, da se podsjetimo kako je nekad bilo... Bivša Jugoslavija, eto zemlja o kojoj svi pričaju, ali ja nisam doživio tu zemlju. Volio bih da sam živeo malo tu zemlju i da vidim kako je to izgledalo", zaključio je Đoković.

Podsjetimo, Novak Đoković je imao velikih problema sa povredom na meču protiv Grigora Dimitrova i na konferenciji za medije je priznao da je malo falilo da odustane od turnira, dok mu je na kraju osmijeh izmamila i Jelena Dokić, podsjetivši ga na prvi susret koji su imali u Australiji.