Srbin PREBIO Amerikanca - šake "sijevale", sudije samo gledale! (FOTO)

Milan Lučić ponovo je pravio haos na ledu, potukao se sa Ijanom Kolom.

Izvor: twitter/Sportsnet

Ne provociraj Milana Lučića (34)! Kanadski hokejaš srpskog porijekla poznat je kao neko ko ne da na sebe i ko nema problem da se pobije na ledu u NHL. Naučio je to na teži način i američki igrač Ijan Kol. Pokazao je Milan po ko zna koji put zašto se sa njim ne treba kačiti, jer se obično ovako završi.

On trenutno igra za Kalgari i na meču protiv Tampa Beja (6:3) je u prvoj trećini došlo do sukoba sa Kolom. Lučić je bio nervozan zbog jednog poteza koji se dogodio prije toga, onda je došlo do verbalnog duela sa Ijanom koji se završio tako što su obojica skinuli rukavice i počeli da se biju. Za to vrijeme sudije su stajale sa strane i samo gledale. Čak su u jedom momentu pomjerili gol, kako bi oni imali više prostora za fizički obračun. Tek poslije nekog vremena su se umiješali i obojicu isključili na pet minuta.

Na kraju su Lučić i Kalgari slavili i prekinuli su niz od dva uzastopna poraza. Prije Flejmsa, Milan je igrao za Boston Bruinse, Los Anđeles Kingse i Edmonton Ojlerse. Najveći uspjeh imao je s Bruinsima, sa njima je osvojio Stenli kup 2011. godine. Pogledajte i kako je ta tuča izgledala:

