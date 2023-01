Boris Beker pričao je o povredi Novaka Đokovića na Australijan openu.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković prošao je u četvrto kolo Australijan opena, ali su svi i dalje zabrinuti zbog njegove povrede. Očigledno je da ima velike probleme sa zadnjom ložom i da ga to muči mnogo više nego protivnici, ali ima onih koji u to ne vjeruju. Navijači su na društvenim mrežama počeli da pišu kako Srbin samo glumi i kako nije zaista povrijeđen, na to je reagovao i Boris Beker.

I nekadašnji trener srpskog asa čuo je za te nebuloze, pa je odlučio da nešto kaže o tome. "Slušajte, poznajem Đokovića dosta dugo i znam da zaista ima problem sa povredom. Ne bi se ponašao tako kako se ponaša da je sve u redu", poručio je Beker koji radi kao stručni konsultant za "Eurosport".

Pričao je i Đoković koliko se muči sa tim, pije lijekove, ide na terapije, pokušava sve što može. Primijetno je da se i slabije kreće zbog svega toga. "Sa povredom je počelo dobro, onda je došlo do nekog pokreta i sve se pokvarilo. Kreme i lekovi mi pomažu, pa onda ne pomažu, to je kao neki rolerkoster za mene. Trošim mnogo energije a to, pored svega onoga što se događa na terenu. Prihvatio sam to i srećan sam što uopšte mogu da igram. Kako je izgledalo prije početka turnira, mislio sam da neću moći da učestvujem. Nisam želio da se povučem, jer sam čekao da vidim kako će izgledati na turniru. Idem meč po meč, vidjeću šta me čeka", rekao je Đoković.

Naredni protivnik biće mu talentovani Aleks de Minor, a o tom duelu pričao je i legendarni Džon Mekinro koji se takođe plaši za Novakovo stanje sa povredom.

Vidi opis Novaka optužili da LAŽIRA povredu u Melburnu! Beker se oglasio: "Slušajte, dugo ga poznajem..." Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: eurosport Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: eurosport Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: eurosport Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: eurosport Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: eurosport Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: eurosport Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: eurosport Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: eurosport Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: eurosport Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: eurosport Br. slika: 10 10 / 10

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!