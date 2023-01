Miloš Čekić odlazi u Partizan? Predsjednik RS RS otkrio: U Bugojno se NE VRAĆA, nema on tamo šta da traži!

Marinko Umičević je u Jutarnjem programu Radio-televizije Republike Srpske govorio o slučaju Miloša Čekića, koji je doživio prijetnje smrću iz FBiH nakon što je preko društvenih mreža uputio čestitku povodom Dana Republike Srpske.

Izvor: Promo/RK Sloga Doboj

Mnogo bure u rukometnoj javnosti BiH podigao je slučaj rukometaša Iskre iz Bugojna Miloša Čekića, nakon što je preko Instagrama uputio čestitku povodom Dana Republike Srpske.

"Ti si moj zavjet. Rađala si najhrabrije i najhrabriji su te branili. Princip", napisao je Čekić i doživio brojne neprijatnosti, pa čak i prijetnje smrću ne samo iz grada u kojem je igrao, već i širom Federacije BiH.

Zbog straha za svoju bezbjednost, rukometaš rođen u Kozarskoj Dubici odlučio je da se ne vrati u Bugojno na početak priprema, pa ga je klub suspendovao.

O ovom slučaju je za Jutarnji program Radio-televizije Republike Srpske govorio i predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske Marinko Umičević.

"On je iskazao svoje emocije, speman je da se izvini ako je koga uvrijedio. Mi smo iz Republike Srpske, oni to moraju da uvaže. Mi nismo ni manji ni veći entitet, mi smo najveći entitet za nas", istakao je Umičević, te otkrio, kako kaže, ekskluzivnu informaciju da će Čekić karijeru nastaviti u beogradskom Partizanu!

"Partizan iz Beograda se uključio oko toga, obećao da plati otpremninu i otplati ugovor. Mama mu je rekla 'Dijete nećeš biti gladan u Republici Srpskoj, ali tamo ako nećeš da se vratiš, nemoj!' Međutim, imamo mi tamo u Bugojnu još četvoricu igrača iz Republike Srpske koji nemaju nekakvih problema. Da li će njima biti lako, ne znam. Ja sam Milošu savjetovao da ode u SUP i mislim da bi to ovih dana trebalo da bude riješeno. U svakom slučaju, on ima podršku i pravnu i moralnu i ljudsku, kao i svaki iz Republike Srpske."

Umičević ističe da je i sam dobijao prijetnje u ovom gradu.

"I meni su tamo prijetili, Marinko ovako, Marinko onako, ali mene to ipak ne zanima. Ovo je ipak dijete od 20 godina, nema smisla. On nije htio da se vrati, počele su pripreme, onda su ga oni suspendovali, nije došao na pripreme. On ima važeći ugovor, oni su sa svoje strane u pravu, oni se drže tog ugovora i svega", istakao je Umićević, pohvalivši angažman predsjednika Iskre kada je riječ o ovom slučaju.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

"Taj predsjednik je meni rekao da on garantuje svojim životom, čak nudi da Miloš spava u njegovoj kući, jest ga zaštitio, ne možemo reći da nije. Međutim, šta kad izađe na ulicu, u prodavnicu, na utakmicu... Jednostavno, nije lagodno, nije lijepo i najbolje je da se raskine ugovor i drago mi je da se Partizan uključio. Moram da kažem da su se i neki naši klubovi uključili da pomognu djetetu. Međutim, da je došao u bilo koji klub iz Republike Srpske i da ode da igra tamo u Federaciji, da ima problema i klub i on, ni to nije u redu. Ovo je najbolje, ja se nadam da će to danas-sutra biti riješeno. Moralna mi je obaveza i ljudska, imam i ja dvoje djece, da ga zaštitim. Jednostavno, nema on više šta tamo da traži... Sa pravne strane je klub u pravu, ali sa ljudske je mali u pravu. Moraju ti ljudi iz Federacije da shvate da Republika Srpska, kao što kaže predsjednik Dodik, nije inat nego ljubav. To je velika stvar i velika rečenica", zaključio je prvi čovjek rukometa u Republici Srpskoj.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!