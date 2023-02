Pričali da Novak lažira povredu, evo istine! Direktor turnira: Vidio sam SVOJIM OČIMA, ruptura od TRI centimetra...

Direktor turnira Krejg Tajli otkrio je šta je sa Novakom Đokovićem bilo tokom Australijan opena.

Novak Đoković je povrijeđen osvojio Australijan open, a iako su mnogi sumnjali da je lažirao povredu da bi tako "omekšao protivnike" i dobio naklonost publike, sada je potvrđeno da je opasno rizikovao. Direktor turnira Krejg Tajli objavio je umjesto Đokovića informaciju koja se čuvala u tajnosti, a to je da je Novak imao rupturu mišića zadnje lože od čak tri centimetra, što je i sam najavio da će možda objaviti na društvenim mrežama.

"Da, vidio sam svojim očima snimke, a i doktori će vam reći istinu. Bilo je mnogo spekulacija da li je to istina ili ne, a znam da je teško povjerovati šta Novak može da uradi sa takvom povredom. Nevjerovatan je zaista, ekstremno profesionalno se ponio, a sada na kraju dana niko ne smije da dovodi u pitanje njegov atleticizam", rekao je Krejg Tajli na radiju "Sportsdej" iz Melburna i dodao da su svi svjesni da mnogi njegovi potezi donose lošu reputaciju iako srpski teniser za mnoge od ovih stvari nije odgovoran.

"Fokusiran je na sve što radi, svakog trenutka u danu. Šta jede, šta pije, kako radi ovo, ono.. Nema kod njega nikakvih padova. Prošao je kroz toliko toga i osvojio deset Australijan opena, a to nikad neće biti ponovljeno. Drži važno mjesto u istoriji našeg turnira", poručio je Krejg Tajli.

Znamo da poslije ovoga Novak Đoković neće dobiti nikakvo izvinjenje, ali je srpski teniser već navikao na to. I sam je najavio da mu je dosta toga da ga proglašavaju za foliranta zbog povrede, dok drugi za iste stvari dobijaju status heroja, što je već postala uobičajena praksa u tenisu.

"Nemam neki osjećaj da nekome moram da dokažem u tom smislu. Imam ja snimke od ove godine i od prije dvije godine. Ultrazvuk je tu koji će dokazati. Da li ću to objaviti u dokumentarcu ili na društvenim mrežama, ne znam - možda i neću. Sve zavisi kako se ja osjećam, a sada me ne interesuje šta ljudi misle. Zabavno je kako se nastavlja taj narativ oko mene koji je drugačiji od drugih igrača, a prolazimo kroz slične situacije. Navikao sam da se suočavam sa tim i to me još dodatno motiviše. Hvala im jer me motivišu...", rekao je Đoković poslije pobjede nad Aleksom de Minorom, nakon čega je zaigrao i dosta bolje jer je imao pomoć i čuvene doktorke Marijane Kovačević.

Podsjetimo, Novak Đoković je i prethodni Australijan open (2021. godine) osvojio sa rupturom mišića stomačnog zida koja je bila čak 25 milimetara, odnosno pogoršavala se kako je turnir dalje tekao. Uprkos herojskim naporima Đokovića da igra i povrijeđen i dođe do titule koju sanja, neki su se odvažili da kažu da "ništa nije uradio za tenis", smatrajući da čak ni statistički nije bolji uz površne argumente.