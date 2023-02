"Učinićemo SVE da ga vratimo!" Legendarnom kvoterbeku nude JEDNODNEVNI ugovor - evo zbog čega!

Tom Brejdi je završio bogatu karijeru, ali Nju Ingland sa kojim je osvojio šest titula odlučio je da povuče interesantan potez.

Legendarni kvoterbek Tom Brejdi (46) u srijedu je odlučio da definitivno stavi tačku na bogatu karijeru.

Nakon 23sezone i loše takmičarske godine sa Tampa Bej Bakanirsima odlučio je da se povuče iz NFL-a, međutim samo dan nakon što je Brejdi po drugi put saopštio da završava karijeru, stigao je zanimljiv prijedlog.

Naime, vlasnik Nju Inglanda Robert Kraft istakao je da da želi da Brejdi potpiše jednodnevni ugovor sa tim klubom kako bi mogao da se povuče kao član tima koji je predstavljao dvije decenije.

"Ne samo da ja to želim, naši navijači to žele. Za nas je on uvijek bio i uvijek će biti član Petriotsa", rekao je Kraft u razgovoru za CNN.

"Učinićemo sve što je u našoj moći da ga vratimo", dodao je prvi čovjek ovog kluba.

Jedan od najboljih igrača američkog fudbala svih vremena objavio je u srijedu da je "definitivno završio svoju karijeru".

Tokom karijere u NFL-um Brejdi je osvojio rekordnih sedam titula prvaka, od toga šest kao član Nju Ingland Petriotsa za koje je igrao od 2000. do 2019. godine.

Osim što je rekorder po broju osvojenih titula, Brejdi je rekorder i po broju bačenih dodavanja za tačdaun u karijeri (649 u ligaškom dijelu sezone i 88 u doigravanju), kao i po broju osvojenih jarda dodavanjem (89.214 u ligaškom dijelu i 13.400 u plej-ofu).

Pet je puta biran za najkorisnijeg igrača (MVP) Superboula, a tri puta za MVP-ja sezone.

