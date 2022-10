Tačno je, razveli smo se poslije 13 godina! Najpoznatiji američki par je objavio kraj: "Bolno je i teško!"

Tom Brejdi i Žizel Bundšen su se rastali.

Izvor: Profimedia

Legenda američkog i svjetskog sporta, Tom Brejdi (45) i njegova dugogodišnja supruga Žizel Bundšen (42) definitivno su se razveli. Čuveni kvoterbek je na svojim nalozima na društvenim mrežama potvrdio da se rastao sa suprugom, brazilskim supermodelom, sa kojom ima dvoje djece.

"Posljednjih dana, moja supruga i ja smo kompletirali naš razvod poslije 13 godina braka. Ovu odluku smo donijeli zajedno i uz zahvalnost prema vremenu koje smo proveli zajedno. Blagosloveni smo prelijepom i divnom djecom, koja će i dalje biti centar našeg svijeta, na svaki način. Nastavićemo da zajedno budemo roditelji da bismo im osigurali da uvijek dobijaju ljubav i pažnju koju zaslužuju", saopštio je Brejdi.

"Završili smo naš brak poslije mnogo razmatranja. Naravno, to je bolno i teško, kao i za mnogo ljudi koji prolaze svakodnevno kroz isto, širom svijeta. Ipak, želimo samo najbolje jedno drugom i okrećemo se onome što će nam život dalje donijeti, šta god to bilo", dodao je on.

Američki mediji dugo su pisali o tome da su se dojučerašnji supružnici sukobili nakon što je Brejdi odlučio da nastavi karijeru i u 46. godini, dok je Žizel željela da on bude više sa članovima porodice. Ipak, prethodnih nedjelja su u javnost dospijevale informacije i tračevi o njihovom definitivnom razlazu, pa najnovija Brejdijeva objava nije iznenadila bilo koga. Bili su zajedno još od 2006, a u braku 13 godina.

"Ljubazno molimo za privatnost i poštovanje, dok se suočavamo sa onim što dolazi u narednim nedjeljama. Hvala vam."