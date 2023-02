"Novak je najbolji, ali..." Italijanski teniser iskreno o Nadalu i Federeru: Zašto najmanje Đokovića vole!?

Italijanski teniser Fabio Fonjini iznio je zanimljivu teoriju o Novaku Đokoviću.

Izvor: Twitter/rogerfederer

Veliki trijumf Novaka Đokovića na Australijan openu, gdje je podigao deseti pehar i došao do 22. grend slema u karijeri, ponovo je otvorio pitanje o tome "ko je najveći ikada", pa tako danima slušamo pomalo i sulude argumente zašto to nije Srbin - čak i kada su svi faktori na njegovoj strani. U tome su se najviše uprli mediji iz Australije i SAD, dok je vrlo zanimljivo viđenje sada dao italijanski teniser Fabio Fonjini.

Poznat je Fonjini da uvijek govori bez dlake na jeziku, zna i da se svađa sa protivnicima i "proziva" na društvenim mrežama, a poslije velikih borbi sa Federerom, Nadalom i Đokovićem adekvatan je sagovornik da priča na "GOAT" temu.

"Novak je najbolji i to brojke potvrđuju. Samo, ujedno njega najmanje vole od velike trojke. Teško je pronaći odgovarajući epitet za njega. Prošle godine nije igrao na dva grend slema i na četiri mastersa i opet je došao do završnog mastersa", rekao je Fonjini za Gazetu delo Sport i dodao: "Poslije svega što je doživio prošle godine u Majamiju Novak se vratio i ostavio trag. On, Rafa i Rodžer su napravili monopol u svijet tenisa i ispisali istoriju ovog sporta".

Na kraju, o veličini jednog tenisera sigurno ne govori to "koliko navijača ima", nego koliko je uradio u karijeri, pa je i argument koji je Fonjini iznio vrlo diskutabilan. O njemu je nedavno govorio i Toni Nadal, a čini nam se da je sve više onih koji pokušavaju da pokažu da Đoković i nema podršku navijača, što je pretjerivanje.

