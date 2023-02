Novak se oglasio: Javio se iz Beograda, a jedan detalj je raspalio maštu navijačima

Novak Đoković objavio video snimak iz tvog trening-centra u Beogradu.

Novak Đoković trenira u svom teniskom centru "Novak" u Beogradu, a njegove navijače posebno raduje to što radi na tvrdoj podlozi, na kojoj će biti igrani predstojeći turniri u Americi u Indijan Velsu (od 6. do 19. marta) i u Majamiju (od 19. marta do 2. aprila). Podnio je zahtjev da nastupa na tim takmičenjima, zatražio je izuzeće od tamošnjih vlasti jer nije vakcinisan, što je i dalje neophodan uslov, a današnje slike nagovještavaju da ipak postoji šansa da ode u SAD i da se sprema za to.