BORIM SE SA NOVAKOM, ALI NIJE ON JEDINI! Alkaraz pričao o najvećoj teniskoj bici trenutno

Karlos Alkaraz vjeruje da je ATP trka nikada izjednačenija, mada teško da se mnogo ljudi slaže sa njim.

Izvor: Profimedia/SOPA Images/SIPA/

Novak Đoković nastavlja da obara rekorde, iako mnogi pokušavaju to da mu ospore tako što izmišljaju nove liste, parametre i sjećaju se rekorda koji nikada nisu postavljeni. Sada je prvi Đokovićev rival za prvo mjesto na ATP listi mladi Španac Karlos Alkaraz, koji je nedavno osvojio turnir u Buenos Ajresu.

Tako se dodatno približio Đokoviću na ATP listi, ali neće moći da ga prestigne ove nedjelje jer brani prošlogodišnju titulu iz najvećeg brazilskog grada. Prije tog turnira i on je istakao da će se boriti sa Novakom, ali i sa drugim teniserima za prvo mjesto.

"Dobra godina je ispred mene. Branim titule, očekuje me učešće na nekoliko veoma lijepih turnira i nadam se da ću uživati. Borim se za prvo mjesto sa Đokovićem i Cicipasom, oni su najbliži, ali to ne znači da iza njih nema drugih tenisera", naglasio je on.

Nije želio o imenima, ali je naglasio da vidi bar sedam ili osam kandidata za prvo mjesto ove sezone. Sigurno je da pri tome misli na Rafaela Nadala i Danila Medvedeva kao nekadašnje tenisere na čelu ATP liste, ali pitanje je na koga još cilja.

"Širok je spektar mogućnosti i tenisera sposobnih da osvajaju grend slem turnire i da se bore za prvo mjesto. Neću ih imenovati da ne bih nekoga izostavio, ali tu je sedam ili osam igrača koji prikazuju nivo tenisa dostojan prvog mjesta na svijetu", zaključio je Alkaraz.