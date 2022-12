Španac nadmašio Novaka i Rafu, pa otišao da se tetovira! Na ruci tri riječi sa posebnim značenjem

Španski teniser Karlos Alkaraz otišao da se tetovira.

Izvor: Profimedia

Karlos Alkaraz (19) završio je sezonu kao prvi teniser svijeta i onda je otišao da se tetovira. Mladi španski teniser odlučio je da poslije sjajne sezone uradi prvu tetovažu i to jednu sa posebnom porukom. Na svojoj lijevoj ruci napisao je samo tri riječi koje za njega imaju specijalno značenje.

On je na svom Instagrma profilu objavio fotografiju sa tetoviranja na kojoj je napisao tri slova "CCC", uz to je objavio i tri stikera - mozak, srce i jaja. Ubrzo je stiglo i objašnjenje, u pitanju je rečenica koju mu je stalno ponavljao njegov deda. Sastoji se od tri riječi - glava, srce i m**a. U prevodu na španski, to su tri reči - cabeza, corazon i cojones. Među prvima mu je komentar ostavio Janko Tipsarević koji je bio oduševljen zbog njegovog poteza.

U jednom od mnogobrojnih intervjua Karlos je otkrio da ga upravo te tri riječi koje mu je deda često ponavljao motivišu i daju mu snagu da se bori. Posebno u neizvjesnim momentima tokom mečeva. "Ta tri slova C, uvijek ih se sjetim. Taj moto je uvijek uz mene", rekao je Alkaraz tada.