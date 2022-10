Šok za Alkaraza u prvom kolu - veteran ga razbio!

Ovo niko nije očekivao, Karlos Alkaraz je ispao na startu turnira u Astani.

Izvor: Profimedia

Trenutno najbolji teniser na svijetu, prvi na ATP listi Karlos Alkaraz doživio je pravi šok! On je izgubio meč od veterana Davida Gofana u prvom kolu turnira u Astani 7:5, 6:3!

Na ovom turniru igra i Novak Đoković, a dok srpski teniser u Kazahstanu juri bodove koji bi ga odveli na Završni masters, Alkaraz je želio da dodatno pobjegne Rafaelu Nadalu, Kasperu Rudu i Danilu Medvedevu koji ga jure i žele da mu otmu prvo mjesto na ATP listi!

Ipak to nije uspio, iako je bio ogroman favorit protiv belgijskog veterana. Gofan je izgubio servis u trećem gemu prvog seta i djelovalo je da će to biti rutinska pobjeda za Alkaraza, ali onda je Belgijanac vezao dva brejka i sve preokrenuo. Iako je mladi Španac uspio da izjednači, na kraju je trećim brejkom u setu Gofan stigao do 1:0.

U drugom setu ništa nije bio bolji Alkaraz jer je dva puta izgubio gem na svoj servis i sada će 66. igrač na svijetu igrati sa Adrijanom Manarinom u drugom kolu. To je drugo veliko iznenađenje na startu takmičenja u Kazahstanu, pošto je prije ovog meča malo poznati Rus Pavel Kotov uspio da izbaci Alehandra Davidoviča Fokinu 6:4, 6:4.

Što se tiče Novaka Đokovića on će svoje takmičenje početi duelom sa Kristijanom Garinom, a ako prođe dalje sledeći protivnik biće mu Holanđanin Botik Van De Zandshulp koji je dobio svoj meč prvog kola.