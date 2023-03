Novak razbio rivala pa otkrio - "Sve do tada nisam imao šanse!" Najveći ikad oduševio Poljaka, ovako je pričao o njemu!

Novak Đoković je za samo 80 minuta počistio Huberta Hurkača sa terena, a poslije meča je ipak odvojio vremena da nahvali poljskog tenisera.

Izvor: Profimedia/Waleed Zein / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM

Novak Đoković je surov u pustinji! Nakon što se mučio sa Mahačem u prvom meču turnira u Dubaiju sada je u četvrtfinalu preslišao Huberta Hurkača 6:3, 7:5 i plasirao se u polufinale gdje ga čekaju Borna Ćorić ili Danil Medvedev. Poslije meča sa nezgodnim poljskim serverom on je prvo odvojio vrijeme da nahvali Hurkača.

Ovaj 196 centimetara visoki teniser je prije svega nezgodan server i na ovakvim tvrdim podlogama je najbolji, a osim toga srpski teniser je istakao da je Poljak fantastičan čovjek i da ga svi na ATP turu obožavaju.

"Dobro veče svima, hvala što ste došli večeras i podržavali obojicu igrača. Bio je ovo veliki izazov, Hubert je jedan od najboljih momaka na turu, fantastičan čovjek koga morate voljeti. Ima dobre odnose sa svima i želim mu sve najbolje", rekao je Novak, pa analizirao prelomne trenutke meča: "On ima jedan od najboljih servisa na turu i sve do onog gema u finišu nisam u drugom setu imao šansu na njegov servis. Pomoglo mi je tada to što sam poveo 0:30 i sada sam veoma zadovoljan načinom na koji sam igrao tokom ovog susreta", naglasio je Đoković.

Mnogo navijača sa srpskim zastavama moglo se vidjeti na tribinama, a nije propustio priliku da im se posebno zahvali najbolji teniser svih vremena. Ipak, bez njih ništa ovo ne bi bilo moguće.

"Naravno, uvijek cijenim svakog navijača koji dolazi na svaki turnir jer bez njih ne bih mogao da igram na ovako visokom nivou. Najveći turniri poput ovog ne bi mogli da postoje bez navijača. Vidio sam mnogo njih i to je uživanje za moje oči. Mladi ljudi koji dolaze koji hoće da igraju i gledaju tenis i svi mi pokušavamo da ih inspirišeno" rekao je Novak, a onda otišao do tribina gdje je jako dugo potpisivao loptice, davao intervjue i slikao se sa navijačima.

