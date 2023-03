POTRESI U REPREZENTACIJI SRBIJE, SELEKTOR JE LJUT! Kapiten nije dobio dozvolu kluba: "Ovo je presedan, ZABRANILI su mu"

Selektor Uroš Stevanović pričao je o Nikoli Jakšiću i problemu oko igranja za reprezentaciju Srbije

Izvor: MN PRESS

Potresi u vaterpolo reprezentaciji Srbije. Kapiten tima Nikola Jakšić nije dobio dozvolu svog kluba i ne može da se priključi nacionalnom timu na pripremama. VK Novi Beograd mu nije dopustio, a poslije svog tog haosa oglasio se i selektor Uroš Stevanović.

On neće moći da pomogne sunarodnicima na kvalifikacionom turniru Svjetskog kupa koji se održava u Podgorici (od 8. do 14. marta). "Svjetski kup nosi težinu, jer prva dva mjesta sa finalnog turnira donose plasman na Svjetsko prvenstvo, zato tamo hoćemo jedno od prva tri mjesta. Nažalost, nismo kompletni. Jakšić je kapiten nove generacije i Novi Beograd ga nije pustio. Ovo je presedan i do sada neviđeno u srpskom vaterpolu. Klub jednostavno ne može da zabrani igraču da se odazove pozivu. Imamo zvanično međunarodno takmičenje i u obavezi je da ga pusti", rekao je Stevanović za "Srbiju danas".

Priznaje da je razočaran zbog toga. "Preko Svjetskog kupa možemo da se plasiram ona Svjetsko prvenstvo koje nosi četiri vize za Olimpijske igre u Parizu. Iluzorno je pričati koliko Jakšić znači reprezentaciji poslije smjene generacija, posebno sada na početku formiranja tima. Prošla su tri dana priprema i ne vidim da se napravio pomak da se on priključi. Savezu je poslat dopis u kom se navodi da nije u zadvoljavajućoj formi i to ne želim ni da komentarišem, jer je prošlog vikenda igrao tri meča za 48 sati, a njegov klupski saigrač Đorđe Vučinić je ovde iako dvije nedjelje nije trenirao zbog bolesti."

Nada se selektor da će se sve završiti sa pozitivnim ishodom i da će Nikola ipak doći. "Po trenutnom klupskom kalendaru svaki zajednički trening nam je bitan, a kamoli zvanična utakmica i takmičenje. Jakšićeva želja nije sporna, spreman je da se pojavi na treningu. Nažalost za vaterpolo u Srbiji, prvi put se susrećemo sa ovakvim stvarima. Savez će, siguran sam, zaštititi kult reprezentacije. U utorak idemo u Podgoricu i očekujem da će i Nikola krenuti sa nama", zaključio je Stevanović.