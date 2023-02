Kakva je veličina Luka Dončić - Srbi htjeli na NBA, on oduševio tim: Vaterpolisti gledali Dalas zbog ovog poteza!

Vaterpolisti Srbije poželjeli da kupe ulaznice za NBA meč, a Luka Dončić ispao šmeker!

Izvor: Profimedia

Koliko je samo velik Luka Dončić! Slovenački košarkaš i jedan od najboljih igrača NBA lige "častio" je vaterpolo reprezentaciju Srbije, koja je u januaru ove godine željela da pogleda njegov meč u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu. Mladi bek Dalas Maveriksa otkupio je 25 ulaznica za meč kako bi vaterpolo reprezentacija Srbija mogla da prisustvuje utakmici.

Detalje o ovom događaju otkrio je Jugoslav Vasović gostujući u "Alesto" podkastu novinara Aleksandra Stojanovića. Tom prilikom je Vasović ispričao kako se dogodilo da vaterpolisti stupe u kontakt sa jednom od najvećih košarkaških zvijezda na svijetu, ali i kako ih je zatekao njegov gest jer su oni željeli samo da im pomogne pri kupovini karata.

Na kraju je reprezentacija Srbije sa veoma dobrih pozicija ispratila meč u kojem je ekipa Dalasa savlada Hjuston. Dončić je na tom susretu bio impresivan, a srpski vaterpolisti mogli su da uživaju i malo odmore između prijateljskih mečeva koje su igrali protiv SAD i Španije.

"Luka Dončić nam je poklonio ulaznice, 25 karata je platio i zahvalni smo mu na tome. Nažalost, nismo ga upoznali, niti smo se vidjeli sa njim. Do njega sam došao... Mi imamo dva Dončića u klubu. Oni su bliski rođaci sa Lukom. Preko njih i njegovog oca smo stigli do Luke. Kontaktirali smo majku ovih naših momaka, ona jednog čovjeka i sve je išlo tako brzo, da nama ne ostaje ništa drugo, do samo da se zahvalimo Luki. To je divan gest, nije bio obavezan prema nama. Nadamo se da ćemo moći da mu se revanširamo", rekao je Jugoslav Vasović. Poslušajte podkast u kojem je gostovao:

Priča bivšeg vaterpoliste kod novinara Aleksandra Stojanovića. Izvor: YouTube/ALESTO

Inače, Luka Dončić je po ocu Srbin i to porijeklom sa Kosova i Metohije. Njegov deda Srbobran preselio se pijre više od četiri decenije u Sloveniju gdje je našao posao, a Lukin otac Saša rođen je baš tamo. Zbog toga je Saša svojevremeno nastupao za reprezentaciju Slovenije, a pod uticajem majke Mirjam Poterbin istu odluku je donio i Luka.

Ipak, poznato je da najbolji košarkaš Dalas Maveriksa odlično govori srpski, obožava srpsku muziku i često prati mečeve Crvene zvezde za koju navija od malih nogu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!