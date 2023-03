Kao Nadal - Španac krenuo da ruši Novaka, pa se odmah žalio: Mnogo sam se mučio sa povredom!

Kao i Rafael Nadal vrlo često, sada je i mladi Karlos Alkaraz odmah poslije velike pobjede pričao o povredi i problemima.

Izvor: Profimedia

Karlos Alkaraz je krenuo u "rušenje" Novaka Đokovića! S obzirom da srpski teniser opet ne može da igra na turnirima u Indijan Velsu i Majamiju, mladi Španac napada njegovo prvo mjesto na ATP listi! Sada je startovao u drugom kolu mastersa u Indijan Velsu i savladao je Tanasija Kokinakisa 6:3, 6:3.

Ovo mu je bio prvi meč i prva pobjeda na tvrdoj podlozi još od osvajanja US Opena prošle godine kada je prvi put u karijeri postao prvi reket sveta, a čim se meč završio pričao je Alkaraz o povredi. On je osvojio titulu u Buenos Ajresu, a onda je propustio takmičenje u Riju zbog problema sa nogom.

"Cilj za Indijan Vels je da uživam, igram svoju igru i da budem agresivan. To je moja igra i tako sam igrao na US Openu. Vratio sam se u Ameriku i igranje pred Amerikancima je za mene nešto zaista specijalno. Zaista sam srećan", rekao je on, a onda se požalio na povredu:

"Mnogo sam se mučio sa nogom, ali sada se osjećam slobodno. Ne osjećam bol i krećem se zaista dobro. Za mene je to fantastično. Sviđaju mi se ovi uslovi, drugačiji su od ostalih mjesta. A to je život tenisera, uvijek morate da se adaptirate", istakao je Alkaraz.

U narednom kolu on će igrati sa Holanđaninom Talonom Griksporom, a da bi srušio Đokovića sa prvog mjesta ATP liste neophodno mu je da osvoji turnir u Indijan Velsu.