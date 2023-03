Direktor Indijan Velsa osuo paljbu po Americi: Novak Đoković je najbolji na svijetu, tužno je šta mu rade!

Bivši teniser i aktuelni direktor Indijan Velsa Tomi Has kritikovao je američke vlasti zbog toga što Novaku Đokoviću nije dopušteno da igra na Indijan Velsu.

Izvor: Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković ne učestvuje na Indijan Velsu pošto mu je zabranjen ulazak u Sjedinjene Američke Države. Dobro je poznato da Nole i dalje ne može da uđe na teritoriju SAD kao strani državljanin koji nije vakcinisan protiv korona virusa, čak iako će ova mjera vrlo brzo biti ukinuta. Nije pomoglo što korona virus u ovom trenutku ne predstavlja opasnost po stanovništvo SAD, kao ni to što je tražio specijalno izuzeće, tako da će ovo biti još jedan Indijan Vels bez njega.

"Razočaravajuće. Mislim da su Sjedinjene Države jedina zemlja koja još uvijek ima ograničenja da ne možete da uđete u zemlju ako niste vakcinisani", rekao je direktor turnira i bivši teniser Tomi Has koji se i lično založio da Đoković igra.

"Drugi profesionalni sportisti širom svijeta su takođe odlučili da se ne vakcinišu. Moramo da ostavimo to po strani i jednostavno ga pustimo da igra. Ne vidim poentu, veoma sam razočaran što nije ovdje. Mnogi ljudi iz svijeta tenisa i mi kao turnir smo pokušavali sve da Đoković igra ovdje, ali uzalud. On je najbolji igrač na svijetu, mislim da je tužno što se to dešava. Pisao mi je da bi volio da bude ovdje", zaključio je Has.

Podsjetimo, Novak Đoković još od 2019. godine nije učestvovao na Indijan Velsu. Tada je neočekivano ispao u trećoj rundi, da bi potom 2020. godine turnir bio otkazan. Zbog toga što nema potvrdu o vakcinaciji protiv korona virusa propustio je posljednja dva turnira u Kaliforniji.

(MONDO)