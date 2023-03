Iz VK Banjaluka objasnili svoju odluku o povlačenju iz Prve B lige Srbije: Glavni razlog je novac

Predsjednik VK Banjaluka Slobodan Grahovac otkrio je zbog čega se njegov klub povukao iz takmičenja.

Izvor: Screenshot

Jutros je Vaterpolo savez Srbije obavijestio sve učesnike Prve B lige Srbije da VK Banjaluka neće nastupati u preostalom dijelu sezone.

Kontaktirali smo predsjednika ovog kluba, dr Slobodana Grahovca, koji nam je otkrio zbog čeka se njegova ekipa povukla iz ovog takmičenja.

"Glavni razlog je novac. Mi moramo platiti prevoz i kompletan pansion klubovima iz Srbije te naravno sudijama i delegatima", otkrio nam je Grahovac pa nastavio:

"Pisali smo institucijama one nisu stale iza nas pa sam ja lično zadnjih nekoliko godina plaćao troškove vlastitim sredstvima to je veliki novac jer utakmica u Banjaluci nas košta između tri i četiri hiljade KM, a ja lično platim više od pola pa pomnožite to sa brojem kola".

"Mi smo za fer i korektne odnose i svi koji me znaju, znaju da sam u pravu", zaključio je predsjednik VK Banjaluka Slobodan Grahovac.

On je dodao kako će u narednom periodu detaljnije objasniti odluku svoga kluba.

Što se tiče rezultata koje je ovaj tim postigao u međusobnim susretima protiv ekipa u grupi za plasman od 7. do 12. mjesta Prve B lige će biti obrisani u skladu sa Pravilnikom o vaterpolo takmičenjima VSS.