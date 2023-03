Grešku tolerišem, ali ako se ponavlja onda je glupost! Trener Borca m:tel: Stalno isto pričam, sebi sam postao dosadan!

Rukometaši Borca m:tel su samo jednu pobjedu izvan zone ispadanja u Premijer ligi Bosne i Hercegovine!

Izvor: Promo/RK Borac m:tel

Tabela rukometnog prvenstva BiH, mora se priznati, donosi šokantan podatak za banjalučki klub - skromno 10. mjesto poslije 21. kola i samo dva boda više u odnosu na Hercegovinu iz Nevesinja, koja je u opasnoj zoni.

Još šokantniji podatak je da su ove sezone izabranici Mirka Mikića ostvarili samo jednu pobjedu na gostujućim terenima (protiv Iskre u Bugojnu, prim.aut), te dva puta odigrali neriješeno (u Maglaju i Gradačcu, prim.aut), što je veoma malo za ekipu takvog renomea.

Posljednji gostujući neuspjeh - jubilarni 10. zabilježen je u srijedu uveče u Živinicama, gdje je Konjuh u finišu stigao do vrijednih bodova rezultatom 32:30 (20:18).

"Što se tiče sinoćnjeg poraza u Živinicama, moj utisak je uz dužno poštovanje prema Konjuhu je da smo mi izgubili više nego što su oni pobijedili. Ko god je gledao utakmicu, vidio je koliko je bilo tehničkih grešaka i u trčanju, i na postavljenu zonu i koliko je bilo gluposti! Jedan veliki trener je pričao o razlikama o greškama i glupostima. Greška se može tolerisati, ali glupost je kad se takva greška konstantno ponavlja! U tom smislu utisak je da smo pomalo i zbog nedostatka iskustva, koje sa sobom nosi i manjak sampouzdanja, posebno na gostujućim terenima, došli do toga da pravimo greške i gluposti, pogotovo u ključnim momentima. To su stvari koje se ne smiju dešavati! Uporno to govorim, sam sam sebi postao dosadan i to moramo što prije preboljeti, a to se jedino postiže treningom, radom i igranjem što više utakmica. Ne želim nikoga da pravdam, neke stvari se ne mogu postići ni na treningu, nema se vremena za takva uigravanja niti je takvim stvarima mjesto na treninzima", prokomentarisao je trener crveno-plavih za MONDO.

Mikićev tim će u narednom kolu u subotu dočekati Hercegovinu (19.00) s imperativom pobjede, posebno jer je na početku sezone poražen u Nevesinju, a osim borbe za bodove, ekipa mladog trenera Amara Čavčića biće im rival i u četvrtfinalu Kupa BiH, čijim bi eventualnim osvajanjem bila spašena sezona za Banjalučane.

"Strašno respektujem ekipu Hercegovine, dobro igraju ove sezone s obzirom da su ove sezone prvi put ušli u Premijer ligu BiH. Djeluju poprilično iskusno, igraju strpljivo i sigurno, dosta su kvalitetni u ofanzivnoj tranziciji i moramo se najozbiljnije spremati za njih. Uostalom kao i za svaku utakmicu posebno jer smo na gostovanjima uzeli ukupno samo četiri boda. Potrudićemo se da što bolje skautiramo protivnika, evo danas smo imali sastanak na kojem smo razmotrili njihove najjače strane", dodao je Mikić.

U ovom trenutku njegova ekipa ima problem s samopouzdanjem.

"Protiv tima iz Nevesinja očekujem mnogo bolju i koncentrisaniju igru, sa mnogo više samopouzdanja i bez previše respekta za rivala i u tom svemu ako tako odigramo biću zadovoljan. Ali, ako odigramo onako kako smo sinoć igrali, sve što sam rekao, onda imamo problem. Moramo imati više vjere u sebe i samopouzdanja i shvatiti da bez obzira na godine igrači imaju kvalitet i ući bez respekta u meč i pokazati da mogu. To je jedini način da se napravi kvalitetan rezultat u svakoj utakmici", naglasio je šef struke Banjalučana.