Medvedev javno rekao ono što svi misle o Novaku, a ne smiju da kažu...

Danil Medvedev u kratkom intervju istakao je da razumije Novaka Đokovića i da zna kako je nositi se s pritiskom broja jedan na ATP listi.

Izvor: Profimedia

Ruski teniser Danil Medvedev govorio je o Novaku Đokoviću na konferenciji za medije nakon plasmana u polufinale mastersa u Indijan Velsu o Novaku Đokoviću i pritisku s kojim se bori trenutno kao broj jedan na ATP listi. "Pritisak nije lak, znate da uvijek svi nešto očekuju od vas. To me je mnogo naučilo, jer kad sam imao 20 godina i kada sama tek stasavao, volio sam društvene mreže. Volite da čitate sve komentare o sebi, u stilu, 'u redu, on će biti dobar', ili čak i one tipa, 'ne, on je loš igrač'. Kad ste mladi, ponekada im i odgovorite sa, 'uradiću nešto dobro'",rekao je Rus.

Zatim se dotakao i trojice najvećih tenisera svih vremena, istakavši da Novak nema isti tretman kod medija i navijača kao Rafael Nadal i Rodžer Federer. "Taj pritisak da ste broj jedan nosi i to da imate mnogo mrzitelja, to je normalno. Novak Đoković ima mnogo hejtera, čak i Rafa Nadal i Rodžer Federer ih nekako imaju. Pitate se, kako je to moguće? Ne bi trebalo da ih imaju…", istakao je Medvedev, koji je često umio da stane u odbranu Đokovića tokom godina.

Medvedevu je ovo prvo polufinale u Indijan Velsu u kom će igrati protiv Frensisa Tijafoa, kog je u prošlosti redovno pobijeđivao, pa se sada nada plasmanu u finale i prvom trofeju u 2023. godini. Trenutno je na ATP rang listi šesti sa 3.775 bodova, na petom mjestu mu za 20 bodova biježi Amerikanac Tejlor Fric, a sigurno da će Rus nakon dobrog plasmana na prvom od dva mastersa u Americi na novoj rang-listi popraviti svoju poziciju za nekoliko mjesta, a njegov dobar rezultat pogoduje i Đokoviću, jer ga i dalje ostavlja na prvoj poziiji.