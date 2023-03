Propio se zbog depresije, spavao sat dnevno! Ispovijest francuskog tenisera iz TOP10: Kad sam vidio da umiru...

Poznati francuski teniser Luka Puj otkrio je sa čime se sve borio prethodnih godina.

Francuski teniser Luka Puj (29) važio je za jednog od najvećih talenata u svom godištu, međutim nije ostvario pun potencijal zbog brojnih povreda, ali i drugih problema sa kojima se suočavao i nije želio da za njih zna javnost. Iako je 2018. godine uspio da uđe u TOP10, njegov pad je bio strmoglav, nestao je iz najboljih sto, potom je još "tonuo" i nestao je sa velike scene zbog kojih se preispitivao i borio sa depresijom.

"Mnogi ne znaju, ali ja sam dvije nedjelje bio u bolnici u Nici u hiperbaričnoj komori kako bi mi to pomoglo da mi rana zaraste brže. Bio sam okružen bolesnim ljudima, koji umiru, koji su u terminalnoj fazi kancera, a ja sam tamo bio zbog slomljenog rebra. To može da pomogne da stavite stvari u perspektivu, ali mene je to dotuklo", rekao je Puj za francuski list "L'Ekip".

Priznao je da je depresija bila traumatično iskustvo jer je poslije Rolan Garosa i Vimbldona počeo da spava po sat vremena i konstantno je pio, a sve se promijenilo kada je vidio fotografiju svoje kćerke na telefonu. "Tada sam bio sa trenerom Feliksom Mantiljom. Ušao sam u sobu i počeo da gledam u plafon, tonuo sam u nešto užasno. Svakog jutra, Feliks bi me pitao, ‘ti ne spavaš?’. ‘Da, da, imam alargije, na grinje, na polen, travu’, odgovarao sam i lagao sam ga... Zatvarao sam se u sebe, nisam nikom pričao. Jer nisam od onih momaka koji mnogo govore".

Nakon svega, tenis je postao sve naporniji za njega i dolazio je iscrpljen i priznaje da je donio odluku da pauzira karijeru jer vjeruje da bi suprotnom "završio u ludnici".

Puj je polako počeo da se vraća i nastupio je na čelendžerima u Tajlandu i Francuskoj, dok se nada da će povratiti formu uoči Olimpijskih igara 2024. godine u Parizu. Od rezultata koje pamtimo, čuveno je polufinale Australijan opena 2019. godine protiv Novaka Đokovića (kada ga je Nole "počistio" kao od šale 6:0, 6:2, 6:2), dok je nastupio i u četvrtfinalima Vimbldona i US Opena 2016. godine.

